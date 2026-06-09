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Oncolliga fa una donació de 17.000 euros per comprar un ecògraf per a l’Hospital de Dia Oncològic de Figueres

L’aparell permetrà aplicar la tècnica de l’accés venós ecoguiat, aportant major seguretat i minimitzant el dolor i les complicacions en pacients amb quimioteràpia

La donació de l'aparell a Figueres.

La donació de l'aparell a Figueres. / FSE

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Redacció

Redacció

Figueres

La Fundació Oncolliga Girona ha fet una donació de 16.927 euros a la Fundació Salut Empordà (FSE) per a l’adquisició d’un ecògraf per a l’Hospital de Dia Oncològic de l’Hospital de Figueres. Aquest nou equipament permetrà als professionals sanitaris col·locar vies centrals d’inserció perifèrica mitjançant ecografia, una tècnica coneguda com a accés venós ecoguiat, als pacients oncològics que han de sotmetre’s a tractaments de quimioteràpia.

Els diners provenen de la recaptació obtinguda en la darrera edició de l’Oncotrail, la cursa de trail solidària organitzada per l’Oncolliga.

L’ús de l’ecografia en aquests procediments ofereix importants beneficis. D’una banda, aporta una major seguretat en la col·locació del catèter, ja que permet visualitzar en temps real la vena i l’agulla, reduint les complicacions i els errors de punció. D’altra banda, suposa un menor dolor i incomoditat per a la persona atesa, reduint el nombre de puncions innecessàries. Això fa que l'experiència de pacient sigui menys traumàtica, especialment en aquelles persones que tenen les venes fràgils a causa dels tractaments previs.

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Així mateix, l’accés venós ecoguiat facilita la col·locació de dispositius de llarga durada sense danyar les venes superficials. La tècnica ofereix una major eficàcia gràcies a unes taxes d’èxit més altes en la primera punció i permet accedir a venes profundes no palpables visualment. Finalment, redueix complicacions tardanes (com infeccions o trombosis) i optimitza el tractament oncològic, evitant interrupcions o retards en els cicles de quimioteràpia.

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Oncolliga fa una donació de 17.000 euros per comprar un ecògraf per a l’Hospital de Dia Oncològic de Figueres

Oncolliga fa una donació de 17.000 euros per comprar un ecògraf per a l’Hospital de Dia Oncològic de Figueres

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