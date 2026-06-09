Protesta dels treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per denunciar condicions laborals «deficients»
Munten un despatx improvisat a l'entrada de l'edifici per visualitzar «el malestar» i exigir solucions «immediates»
Treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà han muntat aquest dimarts un «despatx» improvisat a l'entrada de l'edifici per visualitzar el «malestar» de la plantilla per les condicions laborals, tant a escala econòmica com de recursos. La plantilla subratlla que aquest malestar s'ha agreujat arran d'una resolució que desestima la gran majoria de les més de 140 al·legacions (dels 150 funcionaris existents) que van presentar a la proposta de Valoració de Llocs de Treball del Consell. Els treballadors consideren que és un «despropòsit» i també critiquen que el Consell hagi trigat quinze mesos a donar resposta a les al·legacions i que hagin arribat just en el moment en què no disposen de Junta de Personal per estar en període electoral.
«No podem defensar els nostres drets», denuncien. Els treballadors remarquen que la proposta de Conveni acordada per la Mesa de Negociació a principis d'any no ha estat encara aprovada i que el Consell tampoc respon a les sol·licituds dels treballadors presentades fa més d'un any sobre la manca d'aplicació d'alguns punts del Conveni vigent, que ja té 20 anys.
En un comunicat, recullen mancances concretes, com que les treballadores de l'àrea de Serveis socials no disposen, des de principis d'abril, de vehicles per fer la seva feina arreu de la comarca. «Hem de treballar amb els nostres cotxes i el preu que rebem per quilometratge és del tot insuficient, tenint en compte l'escalada de preus del combustible», critiquen.
També denuncien que altres àrees estan perdent «una gran quantitat de personal» per les condicions «deficients» de treball. «La gent marxa a altres administracions», asseguren i denuncien que no se substitueix el personal que se'n va. Segons els treballadors, això repercuteix directament amb el servei que donen a la població.
«Els treballadors i treballadores del Consell no podem més. Exigim respecte, uns sous i un tracte dignes, i que les nostres reivindicacions s'escoltin i se solucionin immediatament», conclouen.
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