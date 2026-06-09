Segon accident mortal en menys de 24 hores a les comarques de Girona: una víctima a l'AP-7 a Llers
Una persona ha mort aquesta matinada de dimarts en un accident de trànsit a l’AP-7, al seu pas per Llers, a l’Alt Empordà.
L'accident de trànsit mortal s’ha produït poc després de les cinc del matí quan per causes que encara s'estan investigant, un turisme amb cinc ocupants ha encalçat un camió per darrere. A conseqüència de l’accident ha mort un dels ocupants del turisme. Es tracta d’un jove de 18 anys, B.V., de nacionalitat francesa. Els altres quatre ocupants han resultat ferits menys greus i els han traslladat a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
Fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques. Els sanitaris han intentat reanimar la víctima, però finalment no li han pogut salvar la vida.
Els Mossos d'Esquadra de Trànsit investiguen les causes del sinistre mortal.
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L’accident està provocant afectacions a la circulació a l’autopista. Segons el Servei Català de Trànsit, les tasques per retirar els vehicles implicats obliguen a mantenir tallats dos dels tres carrils de l’AP-7 en sentit França, fet que genera cues de fins a un quilòmetre en aquest tram.
Sinistralitat AP-7
La mortalitat a l’AP-7 torna a posar el focus en la perillositat d’una via que acumula problemes de saturació i sinistralitat des de l’eliminació dels peatges. El RACC va reclamar fa una setmana a Girona el traspàs de la gestió de l’autopista a la Generalitat per millorar-ne el manteniment i aplicar mesures que permetin reduir la congestió. Segons un estudi del club automobilístic, els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus a les comarques gironines, tot i representar només el 27% del trànsit total, una dada que situa l’elevada presència de vehicles pesants com un dels principals factors de risc en aquest corredor. Aquest és un dels resultats dels Mapa de risc de la xarxa viària gironina elaborat pel RACC i el Servei Català de Trànsit,
Un mort a Lloret de Mar
Aquest nou accident mortal a les carreteres gironines arriba menys de 24 hores després del sinistre que aquest dilluns al migdia va costar la vida al copilot d’un turisme a la C-63, a Lloret de Mar. En aquell cas, un cotxe i un vehicle tot terreny van col·lidir frontalment.
La víctima mortal de l’accident de Lloret era M. S. M., de 20 anys i veí de Santa Coloma de Gramenet. El jove viatjava com a acompanyant davanter del turisme i va morir a conseqüència de la topada. El conductor del mateix vehicle va resultar ferit greu i va ser evacuat amb helicòpter medicalitzat a l’Hospital Josep Trueta de Girona, mentre que el conductor del tot terreny en va sortir il·lès.
9 morts a la província
Amb la víctima mortal d’aquest dimarts a Llers, ja són nou les persones mortes en accidents de trànsit a les carreteres gironines des de principis d’any. La sinistralitat mortal es manté marcada per la dispersió territorial, amb tres víctimes a la Selva, dues al Gironès, dues a la Garrotxa i dues més a l’Alt Empordà.
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