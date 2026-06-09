Un tractor arrenca uns cables de mitja tensió a Bàscara
Els Bombers van retirar els cablesi la companyia elèctrica va comprovar si hi havia afectació al subministrament elèctric
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Un tractor va arrencar uns cables de la llum dilluns a la nit a Bàscara. Els fets van passar cap a tres quarts de deu del vespre al carrer del Castell.
Els Bombers de la Generalitat s’hi van desplaçar amb una dotació i van comprovar que el vehicle havia arrencat uns cables de mitja tensió, que havien quedat al mig del carrer. Els efectius els van retirar de la via per deixar el pas lliure, informen des del cos d'emergències.
Posteriorment, es va activar la companyia elèctrica, que va fer les comprovacions corresponents per determinar si l’incident havia provocat alguna afectació al consum elèctric de la població empordanesa.
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