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Alerta a Llançà per falsos revisors de calderes que es fan passar per personal vinculat a l'Ajuntament

La Policia Local adverteix que el frau es dirigeix especialment a gent gran

Un ontrol de la Policia Lcoal de Llançà, en una foto d'arxiu.

Un ontrol de la Policia Lcoal de Llançà, en una foto d'arxiu. / Policia Local de Llançà

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Eva Batlle

Eva Batlle

Llançà

La Policia Local de Llançà ha alertat de la presència al municipi de persones que ofereixen falses ajudes de l’Ajuntament per revisar o substituir calderes. Segons l’avís difós pel cos policial, es tracta d’una possible estafa especialment dirigida a persones grans.

Els falsos tècnics o falsos revisors de calderes intentarien accedir als domicilis amb el pretext de fer gestions vinculades a suposades ajudes municipals. Davant d’aquesta situació, la policia demana als veïns que no deixin entrar ningú a casa si no han sol·licitat cap revisió i que no facin pagaments al moment.

El cos també recomana desconfiar de qualsevol visita en què es faci servir la urgència, la pressió o la insistència per aconseguir entrar al domicili o cobrar diners. La Policia Local de Llançà recorda que l’Ajuntament de Llançà no envia tècnics a cases particulars sense una notificació oficial prèvia.

En cas de dubte, es recomana verificar sempre la informació directament amb l’Ajuntament o amb la companyia subministradora corresponent. Si es detecta una situació sospitosa o una possible estafa a domicili, cal trucar al 112.

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La policia també demana compartir l’avís amb familiars, veïns i persones grans per evitar que puguin ser víctimes d’aquest tipus de frau.

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