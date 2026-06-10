Alerta a Llançà per falsos revisors de calderes que es fan passar per personal vinculat a l'Ajuntament
La Policia Local adverteix que el frau es dirigeix especialment a gent gran
La Policia Local de Llançà ha alertat de la presència al municipi de persones que ofereixen falses ajudes de l’Ajuntament per revisar o substituir calderes. Segons l’avís difós pel cos policial, es tracta d’una possible estafa especialment dirigida a persones grans.
Els falsos tècnics o falsos revisors de calderes intentarien accedir als domicilis amb el pretext de fer gestions vinculades a suposades ajudes municipals. Davant d’aquesta situació, la policia demana als veïns que no deixin entrar ningú a casa si no han sol·licitat cap revisió i que no facin pagaments al moment.
El cos també recomana desconfiar de qualsevol visita en què es faci servir la urgència, la pressió o la insistència per aconseguir entrar al domicili o cobrar diners. La Policia Local de Llançà recorda que l’Ajuntament de Llançà no envia tècnics a cases particulars sense una notificació oficial prèvia.
En cas de dubte, es recomana verificar sempre la informació directament amb l’Ajuntament o amb la companyia subministradora corresponent. Si es detecta una situació sospitosa o una possible estafa a domicili, cal trucar al 112.
La policia també demana compartir l’avís amb familiars, veïns i persones grans per evitar que puguin ser víctimes d’aquest tipus de frau.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un professor d'un institut de Salt recorre a la justícia perquè creu el van situar en últim lloc per les seves opinions
- Què se n’ha fet de Berta García, l’alumna que va treure la millor nota a la selectivitat catalana: «El pitjor de la universitat és Rodalies i els mals professors»
- Un xoc frontal a la C-63 a Lloret deixa almenys un ferit molt greu
- Els Mossos detenen el conductor del cotxe on viatjava el jove mort a l'AP-7 a Llers
- Un excursionista resulta ferit greu després de ser envestit per una vaca a Ogassa
- El porter Juan Carlos Martín no continuarà a Montilivi l’any vinent
- La Seguretat Social retirarà part de la pensió de viduïtat el 2026 als qui superin aquest límit d’ingressos
- Mil ovelles fan camí des de Crespià