Busquen una submarinista desapareguda a Cadaqués
La dona feia una immersió a s’Encalladora, davant del cap de Creus, quan el corrent l’ha arrossegat i no ha pogut tornar a la barca
Els serveis d’emergència busquen aquest dimecres una submarinista desapareguda a Cadaqués després que el corrent l’hagi arrossegat mentre feia una immersió a la reserva integral de s’Encalladora, situada davant del cap de Creus.
L’avís s’ha rebut quan faltaven dotze minuts per a les dotze del migdia. Segons les primeres informacions, el company de la desapareguda ha alertat que tots dos estaven fent una immersió a la zona quan han tingut un problema i el corrent se’ls ha endut.
L’home ha pogut tornar fins a la barca, però la dona no ho ha aconseguit. Des d’aleshores, no l’ha pogut localitzar i s’ha activat un ampli dispositiu de recerca.
L’operatiu es fa per mar, terra i aire, tot i que la recerca està centrada sobretot a l’aigua. Hi participen els Bombers de la Generalitat, amb set dotacions, entre les quals hi ha un helicòpter, la unitat de drons i la unitat subaquàtica, els serveis marítims de l'ajuntament de Cadaqués, així com la Guàrdia Civil i Salvament Marítim.
Segons indiquen fonts dels Bombers, de moment no se’n tenen notícies. Els efectius no descarten que la dona hagi pogut arribar a terra per algun altre punt de la costa, però la recerca es manté principalment a la zona marítima.
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