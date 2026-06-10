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Busquen una submarinista desapareguda a Cadaqués

La dona feia una immersió a s’Encalladora, davant del cap de Creus, quan el corrent l’ha arrossegat i no ha pogut tornar a la barca

Cap de Creus, en una imatge d'arxiu.

Cap de Creus, en una imatge d'arxiu. / DdG

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Eva Batlle

Eva Batlle

Cadaqués

Els serveis d’emergència busquen aquest dimecres una submarinista desapareguda a Cadaqués després que el corrent l’hagi arrossegat mentre feia una immersió a la reserva integral de s’Encalladora, situada davant del cap de Creus.

L’avís s’ha rebut quan faltaven dotze minuts per a les dotze del migdia. Segons les primeres informacions, el company de la desapareguda ha alertat que tots dos estaven fent una immersió a la zona quan han tingut un problema i el corrent se’ls ha endut.

L’home ha pogut tornar fins a la barca, però la dona no ho ha aconseguit. Des d’aleshores, no l’ha pogut localitzar i s’ha activat un ampli dispositiu de recerca.

L’operatiu es fa per mar, terra i aire, tot i que la recerca està centrada sobretot a l’aigua. Hi participen els Bombers de la Generalitat, amb set dotacions, entre les quals hi ha un helicòpter, la unitat de drons i la unitat subaquàtica, els serveis marítims de l'ajuntament de Cadaqués, així com la Guàrdia Civil i Salvament Marítim.

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Segons indiquen fonts dels Bombers, de moment no se’n tenen notícies. Els efectius no descarten que la dona hagi pogut arribar a terra per algun altre punt de la costa, però la recerca es manté principalment a la zona marítima.

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