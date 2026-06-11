Busquen un adolescent de 16 anys desaparegut al mar davant la costa de Roses
El menor participava en una excursió amb moto d'aigua
Nova recerca a la costa de l'Alt Empordà, ara a la zona de Roses. Els serveis d’emergència busquen des de dimecres a la nit un adolescent de 16 anys que participava en una excursió davant la costa del municipi, a uns 900 metres de la línia de costa, i del qual no se’n sap res des d’aleshores.
L’activitat s’havia fet durant la tarda i estava previst que el jove arribés cap a quarts de nou del vespre. En no tenir-ne notícies, la família -que viu al municipi- es va desplaçar fins al punt on hi ha l’empresa -a Santa Margarida- que dirigia l’excursió i, a partir d’aquí, es van alertar els serveis d’emergència.
El succés s’hauria desencadenat quan el grup, format per tres joves i un monitor, va haver de tornar cap a Santa Margarida perquè havien tingut un problema. Durant el retorn, van comprovar que el menor no arribava al punt previst i es va activar l’alerta.
Arran dels fets, Salvament Marítim va iniciar la recerca a la zona de l’Almadrava i Canyelles, on havia estat el grup i la zona on va ser vist per últim cop, el castell de la Trinitat. Aquest dijous al matí s’hi han afegit diverses dotacions dels Bombers, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Local de Roses i la Creu Roja.
El dispositiu el lidera la Guàrdia Civil, que també porta la investigació sota la tutela del tribunal d'instància de Figueres, del jutjat número 4. El cos manté mitjans desplegats sobre el terreny, tant per mar com per terra, i espera incorporar també mitjans aeris al llarg del matí.
La recerca pentina la costa per terra, mar i aire. A la zona hi treballen l’helicòpter de Salvament Marítim, diverses embarcacions Salvamar i, per part dels Bombers, efectius de la unitat de drons i del grup subaquàtic, entre altres recursos. L’últim punt on va ser vist el jove és l’àrea del Castell de la Trinitat de Roses.
Submarinista viva
La recerca arriba poques hores després d’un altre dispositiu d’emergència al cap de Creus que es va tancar amb èxit. Una submarinista de 24 anys que havia desaparegut dimecres al matí després de ser arrossegada pel corrent va ser localitzada amb vida cap a dos quarts de vuit del vespre.
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