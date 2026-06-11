Neix Albera Lliure de Purins per frenar l'ampliació de dues granges de porcs a Cantallops
Iaeden ha engegat noves accions administratives i en un dels casos per la via dels tribunals per aturar-les
El municipi té 367 habitants, està en zona vulnerable per la contaminació de nitrats i tindria més de 7000 places de porcs
A la zona nord de l'Alt Empordà ha nascut una nova plataforma, Albera Lliure de Purins, creada per un grup de ciutadans preocupats pels projectes de macroganges o ampliacions en aquest sector i l'efecte sobre l'entor natural. Dues granges de Cantallops estan al punt de mira de la nova plataforma que s'ha vinculat a Iaeden. Iaeden ha presentat al·legacions al projecte d’ampliació de la Granja Molas i ha portat als tribunals la Granja Mas Llovet. Per fer fronta les despeses judicials, s'iniciarà una recollida de fons entre les dues entitats. L'objectiu és recollir 15.000 euros.
Albera Lliure de Purins s'identifica com a una entitat que neix per defensar "l'Albera, l'aigua i la salut" davant la pressió d'ampliar granges porcines. Estan preocupats per l'efecte "acumulat" sobre el sòl, els aqüífers, les rieres, els pous, els camins i la vida als pobles.
L'entitat mostra pels seus canals, imatges d'aigua bruta baixant per camins de Cantallops, un dels indrets on hi ha projectes que poden augmentar la pressió sobre l'aigua, el sòl i la salut del territori, diuen.
En els dos casos, s'estan portant a terme accions per frenar-ho des de fa temps.
Adverteixen que es produeix en un municipi declarat zona vulnerable per la contaminació de nitrats. Cantallops compta amb 367 habitants i, amb les ampliacions, tindria més de 7.000 places de porc. Mentrestant, diuen, el pou d’abastament municipal presenta un mal estat químic, segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb concentracions de nitrats superiors als 50 mg/L– límit establert per l’Organització Mundial de la Salut per al consum humà.
Ampliació Granges Molas
Segons ha informat Iaeden, el projecte d'ampliació de les Granges Molas promogut per Ramadera Montpedrós S.L consisteix en tres naus noves i ampliació de dues actuals. Acollirien untotal de 5600 places de porcs.
Afectaria un total de 21,48 ha de Sòl No Urbanitzable i suposaria un consum de 9,7 milions de litres d’aigua i una producció d’uns 27.000 litres de purins diaris. "Tot això en unes instal·lacions que incompleixen normatives i aspectes rellevants en les condicions de bioseguretat, d’equipament i de maneig, tal com ja vam denunciar i registrar l’any 2024 (encara sense resoldre per les autoritats); com que –de febrer a maig de 2026– s’han registrat diversos episodis de vessaments i abocaments de purins a curs fluvial", ha manifestat l'entitat.
Ampliació de Mas Llovet
Per altra banda, informen sobre Mas Llovet on plantegen que s'està duent a terme unes obres d’ampliació que preveuen fins a 1.999 places de porcí d’engreix, un consum de gairebé tres milions de litres d’aigua l’any i més de 4,2 milions de litres de purins anuals. El mes de febrer l'entitat ja va informar que es presentava una denuncia pels icompliments. L'Ajuntament va informar que l'expedient d'ampliació havia seguit la tramitació que havia de seguir i disposava de tots els informes favorables.
La granja, segons Iaeden, "es troba en Sòl No Urbanitzable (SNU) d’especial protecció –segons el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG)–, afecta a un àmbit de connectivitat ecològica i no respecte les distàncies mínimes legals a camins, rieres i cursos d’aigua". Per aquest motiu, han informat que han interposat un recurs contenciós administratiu per defensar la legalitat urbanística i ambiental.
L'entitat recorda que amb aquestes ampliacions "es promou un creixement de la cabana porcina cada vegada més insostenible. De 2010 a 2021, l’Alt Empordà va augmentar en més de 75.000 porcs, passant de 405.967 a 483.264, segons dades del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
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