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Troben bolcada a la platja de Pals la moto d'aigua del menor desaparegut a Roses

Els cossos d'emergència segueixen buscant el jove

Les imatges de la cerca d'un menor a la costa de Roses

Les imatges de la cerca d'un menor a la costa de Roses

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Roses Recerca adolescent 16 anys desaparegut al mar Guàrdia Civil lidera la investigació i dispositiu Salvament Marítim Bombers Policia Local de Roses Mossos d'Esquadra / DdG / DDG

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Eva Batlle

ACN

La Policia Local de Pals ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses. Salvament Marítim ha confirmat que el cos ha trobat la moto bolcada a la platja de Pals, a tocar del terme municipal de Begur sobre tres quarts de tres de la tarda.

De moment, els cossos d'emergència segueixen buscant el jove de 16 anys que va sortir en una sortida guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre tres quarts d'onze de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup, a la platja de Santa Margarida de Roses.

L’activitat s’havia fet durant la tarda de dimecres i estava previst que el jove arribés cap a quarts de nou del vespre. En no tenir-ne notícies, la família -que viu al municipi- es va desplaçar fins al punt on hi ha l’empresa que dirigia l’excursió i, a partir d’aquí, es van alertar els serveis d’emergència.

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Arran dels fets, Salvament Marítim va iniciar la recerca a la zona de l’Almadrava i Canyelles, on havia estat el grup i la zona on va ser vist per últim cop, el castell de la Trinitat. Aquest dijous s’hi han afegit diverses dotacions dels Bombers, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Local de Roses, Agents Rurals i la Creu Roja i al llarg del matí, s'ha decidit l'ampliació del radi de recerca fins a Torroella de Montgrí.

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