Figueres intensificarà la vigilància policial sobre l’ús de petards en zones sensibles
L'Ajuntament ha posat en marxa una campanya per a promoure l'ús responsable de la pirotècnia, reduir l'incivisme i minimitzar les molèsties durant les revetlles
Figueres intensificarà la vigilància policial durant les revetlles de Sant Joan i Sant Pere als punts més conflictius on solen generar més molèsties. Ha posat en marxa una campanya amb l'objectiu de promoure un ús responsable de la pirotècnica, reduir l'incivisme i minimitzar les molèsties a veïnes, persones vulnerables i animals.
La iniciativa, impulsada per l’Ajuntament de Figueres, combina accions de sensibilització, control policial i la creació d’espais segurs per al llançament de petards.
Una de les principals mesures serà la presència dels dispositius estàtics nocturns de la Guàrdia Urbana de Figueres en els punts considerats més conflictius de la ciutat. Aquests controls es faran entre les 21.00 h i la matinada i s’allargaran fins al 30 de juny.
L’Ajuntament habilitarà de nou la plaça Europa, al recinte firal, com a espai perimetrat i segur per al llançament de pirotècnia. Aquest espai funcionarà del 12 al 30 de juny i vol oferir una alternativa regulada durant el període de revetlles.
Campanya de sensibilització
Paral·lelament, es durà a terme una campanya informativa sota el lema “A Figueres celebrem les revetlles amb civisme”, amb continguts a xarxes socials, vídeos informatius i materials divulgatius als equipaments municipals. L’objectiu és conscienciar sobre els efectes del soroll i l’ús irresponsable de pirotècnia en persones grans, persones sensibles i animals.
La campanya anirà acompanyada d’un ban municipal que recorda la normativa vigent i restringeix l’ús de pirotècnia de categoria superior al nucli urbà, excepte a l’espai habilitat.
L’ordenança municipal de civisme estableix, entre altres punts, la prohibició de llançar petards sobre persones, animals, mobiliari urbà o en zones amb vegetació, així com l’ús de pirotècnia en determinades franges horàries nocturnes, excepte en activitats autoritzades.
Amb aquestes mesures, el consistori vol reforçar la convivència i reduir els incidents associats a l’ús de petards durant les festes de Sant Joan i Sant Pere.
- Troben bolcada a la platja de Pals la moto d'aigua del menor desaparegut a Roses
- Aquest és el nou anunci d'Estrella Damm amb presència de diversos espais de la Costa Brava
- «Els meus pares no entenien tanta afició, em van dur al psicòleg i tot»
- Troben viva la submarinista desapareguda al cap de Creus després de més de set hores de recerca
- L’interior es buida mentre el litoral es massifica: vuit de cada deu municipis gironins són escassament poblats
- Condueix temeràriament i fuig de la policia causant destrosses en un aparcament de Girona
- Busquen un adolescent de 16 anys desaparegut al mar davant la costa de Roses
- Aliança Catalana obre seu a Girona i presenta Marc Villafañe com a alcaldable