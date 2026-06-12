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La Guàrdia Civil precinta les motos d'aigua de l'empresa de l'excursió després de trobar un fort cop a la del menor desaparegut a Roses

La investigació policial avança en paral·lel al dispositiu de recerca, que continua concentrat entre l’Escala i l’Estartit

Les imatges de la cerca d'un menor a la costa de Roses

Les imatges de la cerca d'un menor a la costa de Roses

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La moto d'aigua que portava el jove desaparegut a Roses i que han trobat a la platja de Pals. / ACN

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Eva Batlle

Eva Batlle

Roses

La moto d’aigua amb què anava l'adolescent de 16 anys desaparegut a Roses presenta un fort cop i la Guàrdia Civil investiga ara si hi va poder haver algun tipus de col·lisió durant l’excursió. És una de les novetats principals de la investigació policial, que continua oberta mentre els serveis d’emergència mantenen activa la recerca del jove de 16 anys per terra, mar i aire.

Arran d’aquesta nova línia d’investigació, la Guàrdia Civil ha precintat aquest divendres al matí les motos d’aigua de l’empresa que organitzava la sortida guiada en què participava el menor desaparegut. Agents de la policia judicial s’han desplaçat aquest divendres a la zona de la bocana de Santa Margarida, a Roses, on han col·locat balises a les motos d’aigua de l’empresa que gestionava l’excursió. Les embarcacions han quedat immobilitzades mentre avança la investigació sobre la desaparició del menor.

Els investigadors estudien ara tant l’estat de la moto localitzada a Pals com la resta d’embarcacions que van sortir aquella tarda i que sí que van tornar al punt d’origen.

Segons fonts coneixedores del cas, la moto d’aigua amb què anava el jove presenta un cop important. Ara, la investigació haurà de determinar si aquest impacte es va produir durant la sortida, si pot estar relacionat amb la desaparició o si es va ocasionar posteriorment, quan l’embarcació ja estava a la deriva. De moment, la Guàrdia Civil no descarta cap hipòtesi sobre què va poder passar.

Trobada a Pals

La moto d’aigua va ser localitzada dijous a la tarda bolcada a la platja de Pals, a tocar del terme municipal de Begur, després que el menor desaparegués dimecres a la nit durant una excursió davant la costa de Roses. L’embarcació va ser remolcada fins a l’Estartit, on ha de ser inspeccionada amb detall pels investigadors.

La nova línia d’investigació avança en paral·lel al dispositiu de recerca, que continua actiu. Després de la troballa de la moto a Pals, l’operatiu s’ha reorientat i s’ha intensificat sobretot entre l’Escala i l’Estartit, tenint en compte el punt on va aparèixer l’embarcació, els corrents marítims i l’evolució de l’aigua durant les últimes hores.

Dos agents de la Policia Local de Pals i un de la Guàrdia Civil davant de la moto que han trobat a la sorra del jove desaparegut a Roses.

Dos agents de la Policia Local de Pals i un de la Guàrdia Civil el dijous davant de la moto del jove desaparegut a Roses. / ACN

Telèfon mòbil

La Guàrdia Civil, que lidera la investigació del cas, ja ha pres declaració als companys que feien l’excursió amb el menor, als responsables de l’empresa que gestionava l’activitat i també a familiars. A més, els investigadors fan gestions per localitzar el telèfon mòbil que el jove duia a sobre en el moment dels fets, un element que podria ser clau per reconstruir els seus últims moviments.

Per poder intervenir el dispositiu i accedir a la informació que pugui contenir, caldrà autorització judicial. El mòbil podria ajudar a acotar l’última posició del menor o aportar dades sobre el recorregut que va fer abans de desaparèixer, tot i que aquesta via encara es troba en una fase preliminar.

La desaparició

El jove va desaparèixer dimecres a la nit després de participar en una sortida guiada amb moto d’aigua davant la costa de Roses. L’activitat s’havia fet durant la tarda i estava previst que el menor arribés cap a quarts de nou del vespre a la platja de Santa Margarida. En no tenir-ne notícies, la família, que viu al municipi, es va desplaçar fins al punt on hi ha l’empresa que dirigia l’excursió.

Els responsables de l’activitat van alertar els serveis d’emergència cap a tres quarts d’onze de la nit, després de comprovar que el menor no havia tornat amb la resta del grup. A partir d’aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca amb efectius dels Bombers, Salvament Marítim, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Local de Roses, Agents Rurals i Creu Roja.

Inicialment, la recerca es va centrar a la zona de l’Almadrava, Canyelles i el castell de la Trinitat, on el jove hauria estat vist per últim cop. Dijous al llarg del matí el radi es va ampliar fins a Torroella de Montgrí i, després de la localització de la moto d’aigua a Pals, els equips treballen amb més intensitat al tram comprès entre l’Escala i l’Estartit.

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Durant la nit també s’han fet vols amb drons per intentar localitzar el menor. Aquest divendres, els Bombers treballen amb diverses dotacions i una trentena d’efectius, entre els quals hi ha la unitat de drons, el GRAE Subaquàtic i comandaments del cos. La investigació policial i la recerca sobre el terreny continuen obertes.

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