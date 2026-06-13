Mor un submarinista octogenari en una immersió al Cap de Creus
El cos ha estat trobat submergit a uns tres metres de profunditat a la zona de l'illa S'Encalladora
Un home d'uns 80 anys ha mort aquest dissabte quan feia submarinisme al costat de l'illa S'Encalladora de Cadaqués, al Cap de Creus, segons han informat fonts dels equips d'emergència.
L'home, de nacionalitat francesa, participava en una immersió amb un altre submarinista, que cap a dos quarts de quatre d'aquesta tarda ha avisat els tripulants d'una embarcació que el seu company no havia retornat a la superfície després de submergir-se en l'aigua.
Efectius de Salvament Marítim, la Guàrdia Civil, els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra s'han mobilitzat per buscar el submarinista, el cadàver del qual han trobat submergit a uns tres metres de profunditat cap a dos quarts de sis.
Agents del grup tècnic de la Unitat d'Activitats Subaquàtiques (UAS) de la Guàrdia Civil s'han fet càrrec del rescat del cadàver del submarinista.
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