Regidor de Turisme a Roses: el nou decret de regulació de l'habitatge d'ús turístic suposaria la desaparició del 62% del parc
L'Ajuntament aprova una moció de rebuig al decret a instàncies de l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus perquè considera que comportaria greus conseqüències econòmiques
L'Ajuntament de Roses ha aprovat una moció de rebuig frontal al nou Decret llei 3/2023 de regulació de les llicències d’habitatges d’ús turístic (HUT) en municipis considerats tensionats a partir del 2028. Ho ha fet a instàncies de l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus perquè consideren que comportaria greus perjudicis. El regidor de Turisme i Promoció Econòmica, Fèlix Llorens, va defensar la moció que constata que suposaria "l'eliminació de 3.331 habitatges d'ús turístic, la desaparició del 62% del parc d'allotjament" i que això comportaria "no poder allotjar milers de famílies amb conseqüències directe i indirectes" per a negocis o empreses de serveis, entre altres.
L'Ajuntament de l'Escala s'ha manifestat aquesta setmana en el mateix sentit i ambdues poblacions aposten perquè les poblacions afectades s'agrupin per treballar en aquest tema.
Roses, com va manifestar l'alcalde, Josep Maria Martínez, parteix de la base que el decret resulta beneficiós per ciutats com Barcelona, però no té en compte la realitat de municipis com Roses.
La moció que es va aprovar amb els vots de tots els grups, excepte ERC, demana principalment el rebuig total al decret; demana una regulació flexible adaptada a la realitat local, o l'obertura de diàleg amb els sectors afectats.
En l'anàlisi de la situació es constata que "des de fa més de cinquanta anys el model turístic de segones residència té presència al nostre municipi i ha pres arran de les famílies catalanes, franceses i alemanyes que han invertit al territori i han convertit en el seu espai d’estiueig, de desconnexió i identificació emocional":
Aplicar el decret entenen que suposaria la reducció de 3.331 habitatges i que això no comportaria que es posessin a lloguer permanent. Exposaven al ple que molts propietaris tenen l'habitatge per passar-hi unes setmanes l'any i el lloguer per fer front a les despeses diverses que comporta. Treure aquesta possibilitat entenen que suposaria "la degradació del parc immobiliari, una caiguda de l'activitat econòmica local, una pèrdua irreparable dels llocs de treball", entre altres perjudicis.
Amb la moció també es defensa el dret legítim a l'ús i rendiment de la propietat. Demanen una regulació "justa, realista i adaptada al lloguer turístic que no ha de ser prohibit ni perseguit", sinó "ordenat".
El regidor Fèlix Llorens va argumentar que creuen que s'han d'enfrontar al decret i "començar la lliuta perquè altres pobles s'hi afegeixin i la Generalitat de Catalunya derogui el decret i poguem entre tots fer una regulació més acord amb la realitat".
La resta de formacions (Lliures Roses, PP i Vox) van mostrar el seu acord, excepte ERC. El portaveu, Joan Plana va voler deixar clar que "nosaltres defensem la regulació dels habitatges d’ús turístic, no defensem la prohibició indiscriminada ni tampoc la desregulacio absoluta, i precisament per això no podem donar suport a una moció que planteja rebutjar un decret que pot agradar més o menys però el que fa és establir un marc regulador sense a més a més que la moció plantegi exactament quina hauria de ser l’alternativa".
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