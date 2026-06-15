Una baralla amb arma blanca i una ampolla de vidre acaba amb dos detinguts a Empuriabrava
La Policia Local de Castelló d’Empúries intervé de matinada al sector Santo Domingo i investiga si alguns objectes comissats podrien ser robats
La Policia Local de Castelló d’Empúries ha detingut dues persones, de 30 i 33 anys, com a presumptes autores d’un delicte d’amenaces greus arran d’una baralla a Empuriabrava en què s’hauria utilitzat una arma blanca i una ampolla de vidre.
Els fets han passat la matinada d'aquest dilluns, cap a quarts d’una, al sector Santo Domingo d’Empuriabrava, després que un avís ciutadà alertés d’una possible baralla a la via pública. Dues patrulles de la Policia Local s’han desplaçat fins al lloc dels fets i han localitzat diverses persones presumptament implicades en l’altercat.
Segons fonts policials, la baralla hauria implicat quatre persones i ha acabat sense ferits. Durant la intervenció, els agents han comissat una arma blanca que presumptament s’hauria utilitzat per amenaçar una altra persona. També s’ha intervingut una ampolla de vidre, que hauria estat emprada per un dels arrestats durant l’enfrontament.
L’actuació ha comptat també amb el suport de dues unitats dels Mossos d’Esquadra. En el transcurs de les gestions, els agents han localitzat diversos objectes en possessió d’un dels detinguts que podrien tenir una procedència il·lícita. La Policia Local manté obertes les comprovacions per determinar si podrien estar relacionats amb altres fets delictius o si consten com a sostrets.
Arran de la intervenció, els dos homes han quedat detinguts com a presumptes autors d’amenaces greus, una d’elles amb arma blanca i l’altra amb una ampolla de vidre. La Policia Local de Castelló d’Empúries destaca la importància de la col·laboració ciutadana per poder actuar amb rapidesa en aquest tipus d’incidents.
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