La família del jove desaparegut al mar a Roses demana ajuda per localitzar-lo
Els familiars d’Adam, de 16 anys, han difós un cartell amb la seva imatge i reclamen a través de les xarxes que s’aturin els rumors i les trucades sense informació real
La família d’Adam, el jove de 16 anys desaparegut al mar a Roses després d’una sortida amb moto d’aigua, ha fet una crida pública per intentar localitzar-lo. Els seus familiars han difós un cartell amb la seva imatge, les seves dades físiques i un telèfon de contacte per a qualsevol persona que pugui aportar informació real sobre el seu parador.
Segons el cartell, el noi té 16 anys, fa 1,80 metres d’alçada, té els cabells negres i els ulls marrons. La família també explica que l’última vegada que se’l va veure va ser dimecres 10 de juny, quan va sortir amb moto d’aigua en una excursió guiada per Roses i ja no va tornar a aparèixer. En aquell moment, segons la informació difosa pels familiars, portava una samarreta blanca.
La crida també s’ha estès a través de les xarxes socials. Una familiar del menor ha publicat un vídeo a Instagram en què demana que es comparteixi “al màxim” el cartell d’Adam per ajudar a trobar-lo. “Necessitem una resposta sí o sí”, diu en el missatge, en què també assegura que la família -que viu a Roses- fa dies que viu una situació de desesperació.
"La veritat la diran els professionals"
En el mateix vídeo, la familiar demana que s’aturin els rumors i les especulacions al voltant del cas. “Els professionals ja estan fent la seva feina i tota la veritat la diran els professionals”, afirma. També reclama que només es truqui al número indicat al cartell si es té informació real, després que, segons explica, hagin rebut trucades sense cap dada útil.
La desaparició es va produir dimecres a la tarda, quan el jove participava en una sortida amb moto d’aigua a la badia de Roses amb altres persones. Des d’aleshores, diversos cossos d’emergències i policials han treballat per intentar trobar-lo per terra, mar i aire.
Ara mateix, el dispositiu de recerca es manté en una fase passiva i, si de la investigació en surten nous indicis o elements rellevants, no es descarta tornar a activar la cerca sobre el terreny. Els Bombers ja es van retirar dissabte de la recerca activa després de rastrejar durant més d’una hora la zona propera a Begur sense trobar cap rastre del jove.
En paral·lel, els Mossos d’Esquadra mantenien una unitat marítima a la zona, treballant de manera coordinada amb Salvament Marítim i la Guàrdia Civil. Aquesta última manté oberta la investigació per aclarir què va passar.
Investigació oberta
La Policia Judicial de la Guàrdia Civil continuava aquest dilluns prenent declaració a més persones relacionades amb els fets, en el marc de les diligències obertes per aclarir les circumstàncies de la sortida amb moto d’aigua en què va desaparèixer el jove.
La Guàrdia Civil també va precintar divendres les motos d’aigua de l’empresa propietària de les embarcacions, després que la moto que portava el jove aparegués a la platja de Pals, quilòmetres al sud del punt on presumptament hauria caigut al mar.
Segons la informació facilitada fins ara, una de les hipòtesis amb què treballaven els serveis d’emergència és que el noi hauria va caure a l’aigua i que podria haver-se tret o perdut l'armilla. La família, mentrestant, insisteix a demanar ajuda ciutadana i responsabilitat en la difusió d’informació sobre el cas.
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