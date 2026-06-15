L’Escala impulsa una prova pilot de teràpia amb gossos per a persones amb TEA
Durant el mes de juliol es portaran a terme diverses sessions que s'ofereixen a un preu baix per facilitar que les famílies hi participin
L'Escala impulsa un projecte amb una prova pilot de teràpia assistida amb gossos per a casos de Transtorn de l'Espectre Autista (TEA). La iniciativa preveu una primera sessió gratuïta el 25 de juny al centre cívic Savelm. Posteriorment es portarà a terme la prova pilot amb cinc sessions el mes de juliol.
La regidora d’Acció Social, Clàudia de Cruz, explica que "volem donar resposta a necessitats concretes i avançar cap a un municipi més inclusiu i amb més qualitat de vida”.
En aquest sentit, recorda que en els darrers anys ja s’han posat en marxa diversos projectes en aquesta línia, com el lleure inclusiu.
Durant aquest període inicial, el projecte s’oferirà a un preu excepcional de 17 euros mensuals, amb l’objectiu de facilitar que les famílies puguin provar aquesta teràpia i valorar la seva continuïtat a partir del mes de setembre. Segons ha informat l’associació TEA Alt Empordà, el cost habitual del servei és de 85 euros mensuals, però podria reduir-se fins als 25 o 40 euros per als socis de l’entitat.
Durant la sessió informativa, els responsables del servei van destacar els beneficis de les intervencions assistides amb gossos en persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA), assenyalant que aquestes permeten augmentar la interacció social, reduir conductes disruptives, potenciar el joc i millorar la comunicació, afavorint així el desenvolupament d’habilitats socials i emocionals.
El projecte GOS-TEA es porta a terme en altres poblacions com Figueres.
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