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Sense rastre d’Adam: què se'n sap de la desaparició del jove de 16 anys al mar a Roses

El cas continua obert després de la localització de la moto d’aigua i amb diverses incògnites encara per resoldre

Cartell difós per la família d’Adam per demanar ajuda en la recerca del jove desaparegut al mar a Roses.

Cartell difós per la família d’Adam per demanar ajuda en la recerca del jove desaparegut al mar a Roses. / DdG

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Eva Batlle

Eva Batlle

Roses

La desaparició d’Adam, l’adolescent de 16 anys desaparegut al mar a Roses després d’una sortida guiada amb moto d’aigua, continua sense resposta. El jove va desaparèixer dimecres 10 de juny després de participar en una excursió davant la costa del municipi i, des d’aleshores, la recerca i la investigació policial han anat avançant en paral·lel.

El noi, veí de Roses, participava en una sortida amb moto d’aigua amb tres joves i un monitor. L’activitat s’havia fet durant la tarda i estava previst que el menor arribés al vespre a la zona de Santa Margarida, on hi ha l’empresa que gestionava l’excursió. En no tenir-ne notícies, la família es va desplaçar fins al punt de sortida i, posteriorment, es van activar els serveis d’emergència.

Les imatges de la cerca d'un menor a la costa de Roses

Les imatges de la cerca d'un menor a la costa de Roses

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La moto d'aigua que portava el jove desaparegut a Roses i que han trobat a la platja de Pals. / ACN

Segons les informacions rebudes pels efectius d'emergències, el grup va haver de tornar cap a Santa Margarida arran d’un problema durant l’excursió. Va ser en aquest retorn quan es va comprovar que el menor no arribava al punt previst. L’alerta als serveis d’emergència es va donar cap a tres quarts d’onze de la nit i, a partir d’aquell moment, es va desplegar un ampli dispositiu de recerca per terra, mar i aire.

Inicialment, la recerca es va centrar a la zona de l’Almadrava, Canyelles i l’entorn del castell de la Trinitat, el punt on el jove hauria estat vist per últim cop. Hi van treballar efectius de Salvament Marítim, Bombers, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Local de Roses, Agents Rurals i Creu Roja, amb embarcacions, helicòpter, drons i unitats subaquàtiques.

Agents de la Guàrdia Civil precinten les motos d’aigua de l’empresa nàutica que feia l’excursió del menor desaparegut, a la zona de Santa Margarida de Roses.

Agents de la Guàrdia Civil precinten les motos d’aigua de l’empresa nàutica que feia l’excursió del menor desaparegut, a la zona de Santa Margarida de Roses. / DdG

La moto d'aigua apareix a Pals

El dispositiu es va reorientar després que dijous a la tarda aparegués a la platja de Pals la moto d’aigua amb què anava el menor. L’embarcació va ser localitzada bolcada a la sorra, quilòmetres al sud del punt on s’havia produït la desaparició, i va ser remolcada fins a l’Estartit perquè els investigadors la poguessin inspeccionar amb detall.

A partir d’aquesta troballa, els equips van intensificar la recerca sobretot entre l’Escala i l’Estartit, tenint en compte els corrents marítims, el vent i el punt on havia aparegut la moto. Amb tot, els canvis constants dels corrents van obligar a mantenir obertes diverses zones de recerca, inclosa la costa de Roses i altres punts del litoral.

La investigació policial també ha incorporat una altra línia arran de l’estat de l’embarcació. Segons fonts coneixedores del cas, la moto d’aigua presenta un cop important i la Guàrdia Civil investiga si hi va poder haver algun tipus de col·lisió durant l’excursió. Els investigadors hauran de determinar si l’impacte es va produir abans de la desaparició, si hi pot tenir relació o si es va ocasionar posteriorment, quan la moto ja estava a la deriva.

Dos agents de la Policia Local de Pals i un de la Guàrdia Civil davant de la moto que han trobat a la sorra del jove desaparegut a Roses.

Dos agents de la Policia Local de Pals i un de la Guàrdia Civil davant de la moto que han trobat a la sorra del jove desaparegut a Roses. / ACN

Arran d’aquesta línia d’investigació, agents de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil van precintar divendres les motos d’aigua de l’empresa que havia organitzat la sortida guiada. Les embarcacions van quedar immobilitzades a la zona de la bocana de Santa Margarida, mentre avancen les diligències per aclarir què va passar durant l’activitat.

La Guàrdia Civil, que porta la investigació sota la tutela del Tribunal d’Instància de Figueres, jutjat número 4, ja ha pres declaració als companys que feien l’excursió amb el menor, als responsables de l’empresa que gestionava l’activitat i també a familiars. Aquest dilluns, la Policia Judicial continuava prenent declaració a més persones relacionades amb els fets.

Una altra via de treball és la localització del telèfon mòbil del jove, que podria ajudar a reconstruir els seus últims moviments o acotar l’última posició abans de desaparèixer. Per intervenir el dispositiu i accedir a la informació que pugui contenir caldria autorització judicial, i aquesta línia encara es troba en una fase preliminar.

Els Bombers en el punt de coordinació de Roses on es busca el jove

Els Bombers en el punt de coordinació de Roses. / Gemma Tubert / ACN / ACN

Recerca en passiu

Pel que fa a la recerca sobre el terreny, ara mateix el dispositiu es manté en una fase passiva. Els Bombers es van retirar dissabte de la recerca activa després de rastrejar durant més d’una hora la zona propera a Begur sense trobar cap rastre del jove. Si de la investigació en surten nous indicis o elements rellevants, no es descarta tornar a activar la cerca sobre el terreny.

Mentrestant, la família d’Adam ha fet una crida pública per intentar localitzar-lo i ha difós un cartell amb la seva imatge, dades físiques i un telèfon de contacte. Segons aquest cartell, el noi té 16 anys, fa 1,80 metres d’alçada, té els cabells negres i els ulls marrons, i l’última vegada que se’l va veure portava una samarreta blanca.

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La crida també s’ha estès a les xarxes socials. Una familiar del menor ha demanat que es comparteixi “al màxim” el cartell i ha reclamat que s’aturin els rumors i les especulacions sobre el cas. “Els professionals ja estan fent la seva feina i tota la veritat la diran els professionals”, afirma en un vídeo, en què també demana que només es truqui al telèfon indicat si es té informació real sobre el parador del jove.

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