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Eleccions Municipals 2027

Eva Trias presenta l'"alternativa" de canvi polític a l'Escala per al 2027

La candidata i actual portaveu d'Alternativa per l'Escala defensa un projecte basat en la proximitat, la transparència, la coherència i el benestar dels veïns

L'acte va comptar amb una nombrosa assistència al Molí de l'Escala.

L'acte va comptar amb una nombrosa assistència al Molí de l'Escala. / Basili Gironès

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Santi Coll

L'Escala

L'empresària Eva Trias ha presentat a les instal·lacions del restaurant El Molí de l’Escala, la seva candidatura a l’alcaldia per Alternativa per l’Escala de cara a les pròximes eleccions municipals. L’acte va reunir més de 200 persones i va servir per visualitzar el pas endavant de la formació, que vol consolidar-se com a opció de govern després d’haver entrat a l’Ajuntament amb dues regidories en les municipals del 2023.

Trias va situar el seu projecte polític al voltant de tres eixos: "proximitat, transparència i coherència", i va posar èmfasi en el benestar dels escalencs com una part essencial i paral·lela al bon tracte que requereix el turisme. La candidata va defensar que la seva voluntat política "té un únic centre: el poble de l’Escala" i va remarcar que el seu compromís es basa en "el treball, l’esforç i, sobretot, escoltar i atendre totes les persones que ho necessitin". En aquest sentit, va plantejar la candidatura com una alternativa a les dinàmiques polítiques actuals i com una proposta construïda des de la relació directa amb els veïns.

Un ajuntament obert

La cap de llista d’Alternativa per l’Escala va reivindicar un ajuntament "obert i proper", amb una transparència absoluta tant en l’àmbit econòmic com en la gestió municipal. Trias va insistir que l’administració ha de retre comptes, actuar amb honestedat i transformar els compromisos en fets. "Sempre he cregut que les coses han de ser clares, senzilles i entenedores", va afirmar durant la seva intervenció.

Un dels missatges centrals de l’acte va ser la voluntat de prioritzar el manteniment ordinari del municipi per damunt de les grans actuacions i va posar com a exemple la qualitat de l’aigua. Trias va assegurar que la seva proposta implica evitar les "obres faraòniques" i concentrar els recursos en la neteja, la conservació i el manteniment de l’Escala. La candidata va defensar que el municipi ha de recuperar la imatge d’un poble "net, endreçat i amb l’essència marinera" que, segons va dir, s’ha anat perdent amb els anys.

L’acte, en format entrevista, va ser conduït per Jofre Serret, primer tinent d’alcalde de Malgrat

L’acte, en format entrevista, va ser conduït per Jofre Serret, primer tinent d’alcalde de Malgrat. / ALE

La presentació també va servir per reforçar el relat d’un projecte municipalista que vol créixer a partir de la feina feta durant aquest mandat des de l’oposició. Eva Trias va obtenir dues regidories en les eleccions municipals del 2023 i ara aspira a millorar de manera significativa aquest resultat amb una candidatura més estructurada, un equip ampliat i una agenda política treballada amb temps. La formació preveu continuar desplegant trobades i espais de participació per recollir propostes veïnals i definir les prioritats del programa.

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L’acte, en format entrevista i conduït per Jofre Serret, primer tinent d’alcalde de Malgrat, va comptar amb la presència de representants d’altres candidatures amb una orientació política pròxima, com Pere Gotanegra, de Lliures de Roses i presentador de l’esdeveniment; Mireia Monterde, regidora escalenca d’Alternativa, i Àngela Domènech, de Lliures de Figueres, entre altres. La seva assistència va reforçar la imatge de xarxa entre projectes municipalistes que volen guanyar pes en diferents poblacions de l’Empordà i que comparteixen un discurs centrat en la gestió local, la proximitat i la voluntat de canvi.

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