Un incendi crema 4.500 metres quadrats en una zona agrícola de Pedret i Marzà
Els Bombers hi han treballat amb set dotacions terrestres i el foc ha afectat un marge entre dos camps que s’estaven segant
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Un incendi en una zona agrícola de Pedret i Marzà ha cremat aquest dimarts uns 4.500 metres quadrats de superfície.
El foc s’ha declarat cap a un quart d’una del migdia a la zona del Puig del Mas, a tocar d’un aparcament de caravanes -on no hi hagut afectacions-. Els Bombers hi han treballat amb set dotacions terrestres.
Segons informa el cos d’emergències, les flames sobretot han afectat un marge situat entre dos camps que s’estaven segant. Es tractava d’un foc de baixa intensitat, fet que ha evitat que avancés amb rapidesa.
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