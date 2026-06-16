Formació
L’Institut Alexandre Deulofeu consolida Figueres com a pol de formació professional sanitària
El centre celebra 20 anys del cicle de Cures Auxiliars d’Infermeria i 10 anys del de Farmàcia i Parafarmàcia
Santi Coll
L’Institut Alexandre Deulofeu de Figueres ha celebrat, a l’auditori de Caputxins, la commemoració del 20è aniversari del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria i del 10è aniversari del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia. L’acte ha servit per posar en valor dues dècades i una dècada, respectivament, de formació sanitària al centre, amb el lema "20 anys cuidant" i "10 anys formulant futur".
La commemoració va començar amb la coreografia Arrel Errant, interpretada per alumnes de l’optativa de dansa de 3r d’ESO i algunes de 4t d’ESO. Aquest grup ha estat seleccionat per representar l’Institut Alexandre Deulofeu, Figueres i el país al 64è Congrés Internacional de Dansa que organitza la UNESCO a Atenes aquest mes de juliol. La intervenció artística va donar pas a una trobada que va combinar memòria, reconeixement i projecció de futur.
L’acte va comptar amb les intervencions institucionals de la directora del centre, Anna Morillas; el director gerent de la Fundació Salut Empordà, Xavier Verdaguer; el director dels Serveis Territorials d’Educació, Miquel Marcè; el director general de Formació Professional, Ricard Coma, i l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, que va cloure la commemoració. També hi va participar el doctor Ramon Brugada, que va oferir una ponència, i diversos exalumnes i docents, que van compartir la seva experiència formativa i professional.
Una aposta consolidada per la formació sanitària
La directora Anna Morillas va destacar que la Formació Professional s’ha consolidat com "una primera opció d’excel·lència" i va remarcar que l’obertura de la família de Sanitat va representar un canvi de rumb positiu per a l’institut. El centre va iniciar aquesta branca amb el cicle de Cures Auxiliars d’Infermeria i, posteriorment, hi va incorporar Farmàcia i Parafarmàcia i el Cicle Formatiu de Grau Superior de Dietètica.
El creixement de la demanda és un dels indicadors de l’èxit d’aquesta aposta. Aquest curs 2025-2026, el centre ha ampliat el cicle de Cures Auxiliars d’Infermeria de dos a tres grups, passant de 60 a 90 places, però continua tenint alumnes en llista d’espera. L’Institut Alexandre Deulofeu, que va obrir portes el curs 1978-1979 com a centre de BUP i COU, compta actualment amb prop de 1.000 alumnes i gairebé 100 professors.
La formació sanitària del centre té un tret diferencial en la connexió amb la Fundació Salut Empordà i l’Hospital de Figueres que gestiona, situat just davant de l’institut. A través d’aquest vincle, l’alumnat de Cures Auxiliars d’Infermeria rep formació directa de professionals sanitaris a les instal·lacions hospitalàries, un valor afegit que reforça la preparació pràctica dels futurs professionals de la salut.
Exalumnes i docents com a protagonistes
La jornada, conduïda per la periodista Gemma Alegrí, també va reservar un espai destacat a les experiències d’exalumnes i docents dels dos cicles, amb la participació de Cristina Serrabassa, Marta Genís, Andrea Comas i Fidel Fernández. Els testimonis van servir per evidenciar l’impacte d’aquests estudis en la trajectòria laboral de moltes persones formades al centre.
En el tríptic commemoratiu, Andrea Comas explica que cursar els cicles de Cures d’Infermeria i Dietètica ha estat clau en el seu desenvolupament personal i professional, mentre que Fidel Fernández defineix el cicle sanitari com una experiència enriquidora que l’ha ajudat a descobrir encara més la seva vocació d’ajudar els altres.
L’alcalde Jordi Masquef va remarcar que formar les persones que han de cuidar la ciutadania és "una necessitat fonamental" i va situar la Formació Professional com un pilar estratègic per al teixit econòmic i social de Figueres. També va agrair la implicació del professorat del departament de Sanitat i el paper de les empreses i institucions col·laboradores.
La commemoració es va tancar amb un refrigeri i un espai de retrobament al claustre de l’auditori de Caputxins. L’acte va deixar constància de la consolidació d’una oferta formativa que el centre vol continuar fent créixer, amb la mirada posada en l’ampliació de la família sanitària i en la formació de nous professionals per a Figueres i l’Alt Empordà.
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