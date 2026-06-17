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ERC reclama "actualitzar un conveni que ja té vint anys" per als treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà

La portaveu republicana, Agnès Lladó, interpel·la al govern comarcal sobre les mesures per fer front a les mancances laborals que pateix el personal i que van motivar la protesta dels treballadors

Protesta dels treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per denunciar condicions laborals «deficients»

La seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

La seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. / Víctor Subirós

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Redacció

Redacció

Esquerra Republicana reclama solucions per als treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, després que el passat dimarts 9 de juny, el personal de la institució protagonitzés una protesta a l'entrada de l'edifici, en què van reivindicar la manca de recursos i les condicions laborals deficients que estan pendents de resoldre des de fa anys.

Per això mateix, la portaveu del grup republicà al Consell Comarcal, Agnès Lladó, va preguntar al ple d'ahir, quines mesures preveu adoptar el govern per fer front a les mancances que pateix el personal del Consell.

El grup republicà, que es troba a l'oposició, va posar de manifest la necessitat de donar resposta a aquesta problemàtica. "Fa anys que arrosseguem aquest conflicte i cada cop ens trobem davant d'una situació més injusta. Cal respectar la dignitat laboral de les persones que fan funcionar el Consell Comarcal i garantir que tots els serveis funcionin correctament, perquè són absolutament fonamentals per als municipis i per a la ciutadania de l'Alt Empordà" indicava Lladó.

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ERC també va reclamar agilitat a l'hora de donar resposta i capacitat de negociació per part del govern de Junts i el PSC. "Fa més de mig any que els treballadors i treballadores del Consell esperen resposta a la proposta de conveni que es va presentar. És urgent actualitzar un conveni que ja té vint anys. També és indignant la inseguretat jurídica i el menyspreu que pateix el personal en la gestió i els terminis de les al·legacions a la relació de llocs de treball, que s'ha trigat quinze mesos a respondre" expressaven.

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