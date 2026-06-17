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La nova junta de l'Erato de Figueres lluita per evitar la desaparició de la Societat fundada el 1862
El president Toni Domínguez assegura que encara no poden quantificar el deute, però admet que ha començat a detectar un "forat gran" en revisar moviments recents
Santi Coll
La Societat Coral Erato de Figueres obre una nova etapa amb l’objectiu d’evitar la desaparició d’una de les entitats històriques de la ciutat. La nova junta directiva, encapçalada per Toni Domínguez, ha assumit el relleu després de la mort recent de Rodolfo Márquez i ho fa amb un diagnòstic sever: l’entitat arrossega una situació econòmica molt delicada, una base social reduïda a només 25 socis amb dret a vot i la necessitat de recuperar la confiança de la ciutat després d’una etapa de gestió que el nou equip considera "dubtosa i pendent d’aclarir".
Toni Domínguez explica que la decisió de presentar candidatura va començar a madurar arran de l’incendi que va afectar la seu de l’Erato i una part del seu fons històric i documental. "No pot ser que una entitat com l’Erato estigui així, en aquestes condicions", resumeix el nou president. La candidatura va ser avalada en l’assemblea extraordinària del 28 de maig, amb 14 vots favorables i 5 abstencions, i està formada per Toni Domínguez com a president, Pilar Anglada com a vicepresidenta, Dolors Garcia com a secretària i Júlia Anglada com a tresorera.
Una entitat "a menys zero"
El nou president no amaga la dificultat del repte. "No és que estiguem a zero, estem a menys zero", afirma Toni Domínguez, que compara la situació de l’entitat amb "un submarí que no pot pujar a dalt". L’objectiu de la nova junta és "fer el possible perquè aquest submarí pugui surar i agafar aire fresc". El primer pas serà "ordenar la situació interna, aclarir l’estat real dels comptes i informar els socis de la fotografia econòmica i patrimonial de l’entitat".
La nova direcció assegura que encara no pot quantificar el deute, però admet que ha començat a detectar un "forat gran" en revisar moviments dels exercicis recents. Toni evita fer acusacions categòriques mentre no disposi de tota la documentació, però sosté que hi ha "sortides de diners que caldrà aclarir i una situació amb embargaments de la Seguretat Social derivada de compromisos laborals assumits en l’etapa anterior. No sabem on som. Aquesta és la realitat".
Un incendi problemàtic
El punt d’inflexió que va fer visible la fragilitat de l’Erato va ser l’incendi de la seu, encara sense aclarir, que va cremar part del fons històric i documental de l’entitat. El foc del 30 de març de 2025 va afectar especialment el primer pis, on hi havia dependències com la cafeteria, la sala de juntes i espais de treball, i va obligar a intervenir sobre llibres, partitures i documentació històrica. Una part del material que es va poder salvar ha passat a mans de l’Ajuntament de Figueres per garantir-ne la restauració, conservació i difusió pública.
Toni considera positiu que el consistori s’hagi fet càrrec d’aquest patrimoni històric, però defensa que la part que encara conserva l’entitat també s’ha de fer visible. "S’ha d’obrir i que la gent pugui venir a visitar el que és la història de la ciutat paral·lela", defensa. La nova junta vol convertir el llegat de l’Erato en un actiu ciutadà i no en un fons tancat o inaccessible.
La prioritat del nou equip és que la Societat Coral Erato torni a estar oberta a Figueres i a l’Alt Empordà. Actualment, l’activitat és mínima: l’esbart dansaire, el club de billar i el ball dels diumenges, que es pot mantenir gràcies al suport municipal. "Amb només 25 socis -admeten-, és impossible afrontar les despeses fixes de llum, aigua i manteniment".
La junta es proposa impulsar noves activitats culturals i socials per tornar a atraure socis i justificar una nova etapa de suport públic i ciutadà. Entre les opcions que es plantegen hi ha recuperar tallers de pintura, promoure activitats formatives, obrir espais a grups de dansa i generar una programació estable que permeti que l’edifici torni a tenir vida.
La nova junta ja ha mantingut una primera reunió amb l’Ajuntament de Figueres. Segons Toni Domínguez, la trobada amb l’alcalde Jordi Masquef i membres del govern municipal va servir per començar "una relació de zero" i per constatar la voluntat del consistori d’ajudar l’entitat dins del marc legal. La nova direcció, però, assumeix que no pot demanar suport públic sense activitat que el justifiqui, i per això situa la reactivació cultural com una condició imprescindible.
El president també fa una crida a professionals, entitats i ciutadans que vulguin ajudar a reflotar l’Erato. L’edifici necessita intervencions, projectes tècnics i aportacions que permetin recuperar espais afectats i adaptar-los a nous usos. "Estem oberts a acceptar aportacions, les que siguin", afirma Toni, que insisteix que l’objectiu és "donar una nova vida a la ciutat" a través d’una entitat que considera patrimoni col·lectiu.
Una entitat nascuda el 1862
La Societat Coral Erato va ser fundada a Figueres l’any 1862 com a societat coral d’homes joves, vinculada al moviment dels Cors de Clavé i dirigida per Pep Ventura. Des dels seus orígens, l’entitat va representar una fita de modernitat cultural per a la ciutat i va anar ampliant el seu paper més enllà del cant coral, amb activitats culturals, socials i recreatives. Al llarg de més d’un segle i mig d’història, l’Erato ha estat un dels noms propis del teixit associatiu figuerenc i l’any 2012 va rebre la Creu de Sant Jordi en reconeixement a la seva trajectòria.
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