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Figueres sanciona nou menors per entrar il·legalment a la piscina municipal descoberta

L’Ajuntament prohibeix l’accés dels joves a les piscines municipals durant sis mesos després d’haver saltat la tanca fora de l’horari d’obertura

Els menors banyant-se a la piscina fora del temps reglamentar-hi.

Els menors banyant-se a la piscina fora del temps reglamentar-hi. / Ajuntament de Figueres

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Redacció

Redacció

Figueres

L’Ajuntament de Figueres ha sancionat nou menors d’edat per haver accedit de manera indeguda a la piscina municipal descoberta, fora de l’horari d’obertura i després de saltar la tanca exterior de la instal·lació. Segons la informació facilitada pel consistori, els fets han estat qualificats com una infracció molt greu del Reglament d’ús i funcionament del servei de les piscines municipals de Figueres.

La normativa municipal prohibeix expressament l’accés a la zona de bany quan la instal·lació està tancada al públic. Com a conseqüència de la sanció, els nou menors tindran prohibida l’entrada a les piscines municipals de Figueres durant un període de sis mesos.

"Prioritat irrenunciable"

El govern municipal defensa que la mesura té com a objectiu garantir la seguretat de les instal·lacions, preservar el bon estat dels equipaments públics i fomentar el respecte per les normes de convivència. L’Ajuntament subratlla que la lluita contra l’incivisme és una "prioritat irrenunciable" i recorda que les normes "estan per complir-se".

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Els menors captats dins de les instal·lacions. / Ajuntament de Figueres

En aquest sentit, el consistori destaca que durant els darrers dos anys s’han reforçat els sistemes de seguretat i videovigilància de la piscina municipal i s’ha creat un reglament d’ús específic per prevenir conductes incíviques. L’objectiu, segons l’Ajuntament, és garantir el benestar dels usuaris, afavorir una convivència respectuosa i protegir unes instal·lacions que són de tots els figuerencs.

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