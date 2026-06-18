L'alcalde de Figueres se suma a les crítiques a la xarxa d'autobusos estatal: "D’això en diem cornuts i pagar el beure"
L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, s’ha sumat a les crítiques per l'exclusió de la província de Girona de la xarxa d'autobusos estatal. En una publicació a les xarxes socials, el batlle ha criticat la decisió i l’ha qualificat de menysteniment cap a les comarques gironines. "D’això en diem cornuts i pagar el beure o ser els pagafantes de l’Estat. És inadmissible aquest menyspreu envers les comarques gironines: l’única província que no té corredor d’autobusos", ha escrit l’alcalde.
Les declaracions de Masquef arriben l'endemà que l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, també mostrés la seva indignació: "N'estem tips que una vegada més el govern espanyol ignori Girona i la seva demarcació", va dir en un vídeo publicat a les xarxes socials.
Salellas criticava que l'Estat hagi deixat la ciutat i la província sense polítiques públiques de mobilitat: "No és només que els trens no funcionin, no és només que fa anys que no hi ha inversió a la xarxa ferroviària sinó que ara el govern espanyol ha anunciat les noves línies d'autobús que han de connectar les ciutats de l'Estat i ha obviat la ciutat de Girona i la seva demarcació".
El nou mapa concessional que va publicar el govern espanyol aquest dimarts donarà servei a més de 30 milions de persones i ha deixat fora les comarques gironines, que són l'única província de la Península per on no passarà cap ruta. Sí que s’hi inclouen sis rutes que passen per Catalunya, com ara la línia entre Barcelona, Lleida i Osca o entre Terol, Castelló i Barcelona. També hi ha altres rutes de llarg recorregut que connectaran Barcelona amb ciutats com Pontevedra, Salamanca, Santiago de Compostel·la, Santander, Bilbao, Sant Sebastià, Sevilla, Màlaga o Huelva.
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