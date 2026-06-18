Política
Miquel Àngel Castaño és el nou alcalde de Pont de Molins després de la moció de censura
L'exalcadessa sortint, Marie L. Gournay, acusa de "trànsfuga" a Jordi Carreras, que té el suport de càrrecs d'ERC durant el ple, i defineix la moció "d'indecència i la manera que han trobat per tornar a posar la mà a la caixa"
Marc Testart
La política municipal és molt complicada. Va més de persones que de programes electorals. De relacions que d'ideologies. I això s'ha comprovat aquest dijous a Pont de Molins quan, després d'una moció de censura, Junts ha recuperat l'alcaldia en la persona de Miquel Àngel Castaño. Una operació que, paradoxalment, no ha comptat amb el suport de l'estructura comarcal de Junts a l'Alt Empordà, però sí amb el de l'aparell d'ERC.Castaño ha guanyat la moció de censura amb quatre del set vots - els tres de Junts i el del regidor republicà Jordi Carreras, expulsat fa unes semanes de l'equip de govern - en una operació que Gournay ha definit com a una "una indecència i la manera que han trobat per tornar a posar la mà a la caixa".
Més enllà de les diferències personals, la moció de censura d'aquest matí té l'origen en el moment en què es fa públic que l'actual alcaldessa, Marie L. Gournay (ERC), té la intenció de presentar-se a les eleccions municipals del 2027 sota les sigles del PSC.
En aquest context, i amb el deteriorament de la relació entre la fins avui alcaldessa i el seu regidor, Jordi Carreras, a qui Gournay ha acusat de "no parlar a les reunions i només venir a l'Ajuntament a les juntes de govern per cobrar les dietes", s'ha anat cuinant una moció de censura. Carreras, que va ser expulsat de l'equip de govern arran d'una polèmica acusació d'utilitzar una sala de l'Ajuntament per motius personals, va acabar pactant el relleu a l'alcaldia amb els tres regidors de Junts.
Així, aquest dijous, els tres regidors de Junts —Miquel Àngel Castaño, Josep Borràs i Conxi Molons— i un d'ERC, Jordi Carreras, han sumat els quatre vots favorables a la moció davant dels tres de l'equip de govern sortint: Marie L. Gournay, Adela Pereira i José Manuel Casti.
A la sala no hi havia cap càrrec comarcal de Junts, però sí representants d'ERC donant suport a Jordi Carreras. Entre ells, el diputat i exalcalde de Roses, Joan Plana, o l'assessor a la Diputació de Girona i "fontaner" del partit a la comarca, Joan Fàbrega.
En el torn de paraula, el nou alcalde, Miquel Àngel Castaño, ha explicat que assumeix aquest "càrrec amb humilitat i amb el desig de treballar per a tothom. No vinc a prometre grans canvis, perquè cap alcalde pot fer res sol".
"Trànsfuga passiu i oportunista"
Per la seva banda, l'alcaldessa sortint, Marie L. Gournay, ha criticat amb duresa la moció de censura. Gournay ha insistit en les seves crítiques contra Jordi Carreras, a qui ha qualificat de "trànsfuga passiu i oportunista". Segons la ja exalcaldessa, la moció de censura és una "indecència".
Gournay també ha fet una llarga referència a l'auditoria que va presentar dissabte passat, on es detallaven presumptes irregularitats durant l'etapa de l'anterior alcalde, Josep Fuentes. En aquest sentit, ha deixat anar que els tres regidors que ara han pactat la moció amb Carreras "potser volen tornar per acabar de buidar la caixa".
La moció de censura a Pont de Molins obre ara una nova etapa política d'onze mesos fins a les eleccions municipals de 2027. Uns comicis en què, tal com ja ha anunciat el partit, Junts no comptarà ni amb Miquel Àngel Castaño ni amb cap dels regidors que li han donat suport en aquesta operació.
Mentrestant, Marie L. Gournay serà la candidata del PSC, mentre que Jordi Carreras es perfila com a candidat d'ERC. Tot plegat, amb l'exalcalde Josep Fuentes, a qui alguns ja veuen liderant una quarta candidatura alternativa que podria alterar encara més l'escenari polític de Pont de Molins.
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