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Detinguts a Colera dos lladres de mòbils i targetes a banyistes

Els Mossos localitzen la parella a l’estació de tren i els relacionen amb furts al municipi i a Portbou

Quatre dels mòbils i targetes recuperades a Colera.

Quatre dels mòbils i targetes recuperades a Colera. / Mossos d'Esquadra

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Eva Batlle

Eva Batlle

Colera

Els Mossos d’Esquadra van detenir el 15 de juny a Colera un home de 35 anys i una dona de 43 com a presumptes autors de diversos furts a banyistes a les platges del municipi i de Portbou. Els agents els van intervenir vuit telèfons mòbils, diverses targetes bancàries i objectes personals dels quals no van poder acreditar la procedència. Cinc dels mòbils ja han estat retornats als seus propietaris.

Els fets es van iniciar el 14 de juny, cap a dos quarts de set de la tarda, quan una patrulla de l’Àrea Regional de Recursos Operatius de la Regió Policial (ARRO) de Girona feia tasques de prevenció i va rebre l’avís d’un furt a la platja de Colera.

Els agents eren a l’estació de tren de Colera quan van veure un home i una dona que coincidien amb la descripció facilitada per testimonis. En identificar-los, van comprovar que portaven vuit telèfons mòbils, diverses targetes bancàries i una motxilla amb objectes personals.

En aquell moment, dues dones es van adreçar als agents i van explicar que els acabaven de sostreure una motxilla amb objectes personals i els seus mòbils mentre estaven nedant. Un testimoni havia vist els fets i havia facilitat la descripció d’un home a la policia.

La detenció arriba en una setmana marcada per altres fets al municipi, com l’episodi registrat a la plaça Major de Colera, que ha generat inquietud entre part del veïnat i ha accentuat la sensació d’inseguretat, segons fonts veïnals.

Denúncies de Colera i Portbou

Davant les evidències, els Mossos van detenir les dues persones i van intervenir el material. Les indagacions posteriors van permetre relacionar tres dels telèfons amb denúncies prèvies. En aquests casos, també s’haurien sostret les bosses on les víctimes guardaven els aparells mentre es banyaven. Un dels furts s’hauria comès a la platja de Portbou i dos més a platges de Colera, entre el 13 i el 15 de juny. Els Mossos continuen fent gestions per identificar els propietaris dels tres telèfons restants.

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La policia recorda que és recomanable conservar el número IMEI del telèfon mòbil, que es pot obtenir marcant *#06#, així com guardar la factura de compra i el número de sèrie de l’aparell. També aconsella protegir el dispositiu amb PIN, contrasenya o patró de desbloqueig i evitar contrasenyes fàcils d’endevinar.

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