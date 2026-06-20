Un intern agredeix a cops i puntades de peu un funcionari a la presó de Figueres
El treballador del Puig de les Basses va acabar amb contusions arreu del cos i UGT denuncia la falta de recursos de salut mental als centres penitenciaris
Un treballador del Centre Penitenciari Puig de les Basses, a Figueres, ha patit una agressió per part d’un intern al mòdul de convivència residencial de la presó. Els fets van passar dimecres dins el despatx dels funcionaris, segons ha denunciat UGT, que ha expressat el seu suport al professional agredit i ha reclamat més recursos per garantir la seguretat del personal penitenciari.
L’intern va entrar al despatx i va agredir de manera sobtada el treballador, amb cops i puntades de peu a diverses parts del cos. El funcionari va acabar amb contusions arreu del cos i va necessitar atenció mèdica arran de l’agressió.
Fonts sindicals remarquen que l’episodi hauria pogut ser molt greu i adverteixen que, en casos d’aquest tipus, el risc augmenta si l’atac es produeix amb algun objecte punxant dels que alguns interns poden arribar a fabricar dins dels centres penitenciaris. En aquest cas, la ràpida intervenció d’altres professionals i també d’interns va permetre controlar finalment la situació.
UGT vincula aquesta agressió a Puig de les Basses amb l’increment de perfils d’interns amb trastorns mentals o psicològics que, segons el sindicat, no reben un tractament adequat. Fonts sindicals sostenen que l’intern que va protagonitzar l’atac no havia tingut fins ara cap episodi similar i que, precisament per això, era difícil preveure una reacció violenta com la que es va produir.
Necessitat de recursos
El sindicat denuncia que aquesta situació posa en risc la seguretat dels treballadors penitenciaris i reclama al Departament de Salut que habiliti els recursos necessaris per a la classificació, l’atenció i el tractament d’aquests interns. UGT recorda que el projecte original de Puig de les Basses ja preveia una ala psiquiàtrica, però que aquesta continua sense entrar en funcionament, denuncia en un comunicat.
UGT exigeix que l’Administració abordi de manera urgent la problemàtica de la salut mental dins les presons i impulsi les actuacions necessàries arran d’una agressió que qualifica de "brutal. El sindicat defensa que els professionals penitenciaris tenen dret a treballar amb "seguretat, dignitat i amb els recursos" adequats.
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