Javi Martín Uceda, ratificat com a candidat del PSC a l’alcaldia de Figueres durant el Consell Nacional
L’alcaldable socialista ha participat a l'acte del partit que ha validat 126 candidatures municipals sota el lema “La força dels municipis”
L’alcaldable socialista de Figueres, Javi Martín Uceda, ha participat aquest cap de setmana en el Consell Nacional del PSC, presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa. L’acte, celebrat sota el lema “La força dels municipis”, ha servit per ratificar 126 candidatures municipals d’arreu de Catalunya de cara a les eleccions del maig de 2027. El candidat a l’alcaldia de Figueres assegura que assumeix el repte “amb força” i amb la voluntat de tornar a posar la ciutat “en el bon rumb”.
La jornada ha reunit els candidats i candidates que lideraran els projectes municipals socialistes als diferents municipis catalans. La trobada serveix per definir les principals línies d’actuació davant els reptes socials, econòmics i territorials del país i per reivindicar el paper dels ajuntaments com a administració de proximitat.
Durant la seva intervenció, Salvador Illa ha remarcat la importància dels municipis per afrontar els reptes presents i futurs de Catalunya. El president de la Generalitat defensa que les polítiques de proximitat són essencials per millorar la qualitat de vida de la ciutadania i impulsar solucions útils des del territori.
Per la seva banda, Javi Martín valora positivament el Consell Nacional socialista i ha agraït “la confiança del PSC” en la seva persona i en la seva trajectòria “personal i vital”.
“Em poso a disposició de la ciutat per liderar aquesta aposta de transformació i afrontar els reptes que tenim al davant”, ha afirmat Martín.
La ratificació de la candidatura valida el treball que el PSC de Figueres està desenvolupant per construir un projecte de ciutat amb visió de futur. Segons la formació, l’objectiu és donar resposta als principals reptes de Figueres i aprofitar les oportunitats de desenvolupament econòmic, social i urbà dels pròxims anys.
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