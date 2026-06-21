Un incendi de mitja intensitat crema a Rabós d'Empordà
Els Bombers han donat per controlat el foc, que s'ha decretat a les 16:31
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Els Bombers han decretat un incendi aquesta tarda a Rabós, a l'Alt Empordà. L'avís s'ha donat a les 16:31 i a hores d'ara ja està controlat. Hi han treballat 10 dotacions dels Bombers entre les quals hi havia un helicòpter bombarder.
El foc era de mitja intensitat i ha cremat principalment en un matollar. Els Bombers estan treballant en les tasques d'extinció.
- Una fugida accidentada en veure la policia a Sant Hilari destapa un possible intent de robatori a Arbúcies
- El Girona tria Quique i Oscar Alvarez com a entrenadors
- La tradició més dolça es manté ben viva a l'Antiga de Girona
- Un home de 74 anys en cadira de rodes elèctrica cau per un marge de tres metres a Arbúcies
- Els Mossos comencen a fer servir una ITV mòbil per detectar motos manipulades als controls en carreteres gironines
- Una sentència obliga Bàscara a pagar 185.000 euros per unes minutes del 2013 vinculades al polígon d’Orriols
- Necrològiques del 20 de juny de 2026
- Usuaris de l'N-141e reclamen millores urgents pel mal estat de la «carretera de la vergonya»