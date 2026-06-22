Aliança Catalana constitueix la nova Executiva Local de Roses
Nico Serra presideix la nova executiva que busca consolidar el partit a la comarca amb propostes sobre seguretat i comerç local
Aliança Catalana ha celebrat aquest cap de setmana el seu primer Congrés Local a Roses amb l’objectiu d’escollir els afiliats que integraran la nova Executiva Local del municipi. La candidatura encapçalada per Nico Serra va rebre el suport unànime dels afiliats.
La nova Executiva Local queda formada per Serra com a president, Christina Guerrero com a secretari; Raquel Juan Medina com a tresorera; Francesc Lloveras com a vocal; i Enric Roma també com a vocal.
L’acte va aplegar una cinquantena d’assistents i suposa un pas més en la consolidació del projecte polític de la formació tant a Roses com a la comarca de l’Alt Empordà.
Actualment, Roses és el municipi amb més afiliats d’Aliança Catalana a la comarca, amb un total de 23 militants, dels quals 20 han participat en el procés d’elecció de la nova direcció local. La votació es va desenvolupar amb normalitat i seguint la normativa interna del partit, culminant amb la constitució oficial de l’executiva.
La jornada també va comptar amb la presència de membres de l’executiva comarcal de l’Alt Empordà, que van voler donar suport a la militància local.
Serra, que també exerceix com a responsable comarcal de Comunicació del partit, assumeix la presidència amb l’objectiu de consolidar un projecte arrelat al municipi i orientat a abordar els principals reptes locals.
Durant la seva intervenció, va assenyalar que les prioritats del nou equip passaran per reforçar la seguretat, combatre la delinqüència i l’incivisme, fiscalitzar el padró municipal per evitar usos fraudulents, impulsar la dinamització econòmica i comercial, donar suport al comerç de proximitat i defensar la identitat i la llengua catalanes.
«Assumim aquest compromís amb responsabilitat i determinació per treballar cada dia al costat dels veïns i defensar els interessos de Roses», ha afirmat Serra.
L’acte també va comptar amb l’assistència del regidor de l’Ajuntament de Ripoll, Xavier Formatger Augé.
Amb la constitució d’aquesta nova executiva, Aliança Catalana constata que reforça la seva implantació a Roses i a l’Alt Empordà, consolidant una estructura local preparada per treballar en l’àmbit municipal.
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