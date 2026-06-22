Detenen tres persones a Figueres amb prop de 100 quilos de marihuana
L’operatiu a l’avinguda Vilallonga també acaba amb una arma de foc llarga del calibre 12, munició i més de 6.000 euros intervinguts
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Tres persones han estat detingudes a Figueres en un operatiu policial que ha permès intervenir prop de 100 quilos de cabdells de marihuana preparats per a la seva distribució. L’actuació es va dur a terme divendres al vespre a l’avinguda Vilallonga, als números 64-66, i els arrestats han passat aquest dilluns a disposició judicial.
Durant el dispositiu, els agents també van localitzar una arma de foc llarga del calibre 12, diversa munició i més de 6.000 euros en efectiu. La droga intervinguda estava envasada en bosses de grans dimensions.
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