L'Associació Amics Solidaris Els Almogàvers de l'Empordà organitza una desfilada solidària a Pont de Molins per impulsar la investigació mèdica
Els fons recaptats es destinaran a la investigació del càncer infantil i les malalties minoritàries en projectes de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron
L'Associació Amics Solidaris Els Almogàvers de l'Empordà juntament amb l'agència Piùbella Models han organitzat una desfilada solidària a Pont de Molnsi amb l'objectiu de recaptar fons per a la investigació del càncer infantil i les malalties minoritàries. Serà el 9 de juliol a les 19.30 a La Farinera.
La iniciativa, oberta a tota la ciutadania, se centrarà en una desfilada de moda al servei d’una causa solidària. L’entrada tindrà un cost mínim de 10 euros, i la totalitat de la recaptació es destinarà als projectes d’investigació de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Els organitzadors destaquen que cada detall de l’acte ha estat pensat per sensibilitzar i implicar el públic en la importància de la investigació mèdica. “Cada pas a la passarel·la és un pas més cap a l’esperança”, remarquen.
La desfilada es presenta com una oportunitat única per gaudir de la moda en un entorn emblemàtic com La Farinera, alhora que es contribueix a una causa que pot canviar vides.
Des de l’organització animen tothom a participar-hi i sumar-se a aquesta iniciativa solidària. “Junts, la moda pot canviar vides”, conclouen.
L’associció es va crear l'any 2007 i dees de l’any 2016 dediquen esforços per ajudar famílies que tinguin algun dels seus membres amb alguna malaltia minoritària, i especialment les que tenen un nen o una nena amb càncer infantil.
Una bona part dels beneficis es destinen a la investigació d’aquestes malalties al Campus de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona.
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