Queda desert el lloc de director de la presó de Figueres després de la renúncia arran dels tres suïcidis d’interns
Justícia confirma que la plaça no s’ha cobert i per ara no concreta si obrirà una nova convocatòria
El lloc de director de la presó de Puig de les Basses, a Figueres, ha quedat desert. Així consta al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que publica la resolució de la convocatòria per proveir diversos llocs de direcció de centres penitenciaris catalans. En el cas del centre penitenciari figuerenc, la plaça de director no s’ha adjudicat.
El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha confirmat que el lloc ha quedat desert, però per ara no ha donat més detalls sobre si es convocarà un nou concurs ni sobre quin calendari preveu per cobrir definitivament la direcció del centre.
La decisió arriba després de la renúncia del fins ara director de la presó de Figueres, Jordi Oliveras, que va deixar el càrrec en un context marcat pel suïcidi de tres interns aquest any al centre penitenciari. El Departament de Justícia ja va confirmar a principis de maig que el responsable de Puig de les Basses havia posat el càrrec a disposició de la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció i que la renúncia s’havia fet efectiva.
El darrer suïcidi al centre es va registrar el 27 d’abril, quan un intern de 28 anys, que complia una condemna de tres anys per atemptat contra l’autoritat, es va treure la vida al Departament Especial de Règim Tancat. Segons va informar aleshores el Govern, l’home no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis perquè no s’havien detectat indicadors que en justifiquessin l’activació.
Malestar de la plantilla
La sortida del director va generar malestar entre part de la plantilla. El 5 de maig, treballadors del Centre Penitenciari Puig de les Basses es van concentrar a les portes de la presó en suport al responsable sortint i per rebutjar que se’l fes servir com a «cap de turc». La mobilització es va convocar a primera hora del matí a la plaça Oliveras del centre penitenciari.
Els sindicats també van criticar la situació. UGT Presons va expressar el seu desacord amb la decisió i va alertar que no es podia carregar «tot el pes d’un fet tan greu sobre una sola figura». El sindicat va defensar que la situació requereix una anàlisi «molt més profunda i estructural» i va reclamar més recursos, més suport als equips i més prevenció.
El CSIF, per la seva banda, també va qüestionar la sortida del director i la va considerar injustificada i fruit de pressions externes arran dels recents suïcidis d’interns al centre. El sindicat va defensar la professionalitat dels treballadors de Puig de les Basses, especialment dels destinats al Departament Especial de Règim Tancat, i va reclamar una revisió profunda de la gestió penitenciària.
En paral·lel a la plaça declarada deserta, Justícia havia publicat una oferta de treball temporal per cobrir el lloc vacant de director/a del centre penitenciari de Puig de les Basses. Entre les funcions del càrrec hi consten dirigir, coordinar, inspeccionar i avaluar els serveis i activitats del centre penitenciari, exercir la direcció dels treballadors públics destinats a la presó i adoptar mesures urgents per prevenir o resoldre alteracions de l’ordre al centre.
Amb la plaça de director de Puig de les Basses declarada deserta, el futur de la direcció de la presó de Figueres queda pendent de les pròximes decisions del Departament de Justícia.
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