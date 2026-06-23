Crema un cotxe a l’AP-7 a Capmany
Els Bombers hi han desplaçat sis dotacions, entre les quals un helicòpter bombarder, per evitar que el foc s’estengués a la vegetació
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Un cotxe ha cremat aquest dimarts al migdia al voral de l’AP-7, a l’altura de Capmany. L’incendi ha obligat a mobilitzar sis dotacions dels Bombers, entre les quals un helicòpter bombarder.
L’avís s’ha rebut cap a la una del migdia i, quan faltaven uns deu minuts per a les dues, el foc ja estava extingit. La ràpida actuació dels efectius ha permès evitar que les flames s’estenguessin per la vegetació del voral i de l’entorn de l’autopista.
L’helicòpter bombarder ha arribat a fer descàrregues per reforçar les tasques d’extinció i contenir el foc. Segons els cos d'emergències, l’incident s’ha saldat sense ferits.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Algun cop se’m van insinuar, però ara, a 70 anys, follo de memòria»
- La Guàrdia Civil suprimeix la unitat d'activitats subaquàtiques de la Costa Brava i provoca el malestar dels alcaldes
- El millor càmping d’Espanya és a la Costa Brava: platja, natura i més de 1.100 parcel·les
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell amplia la programació amb una cantadeta escolar
- L'Orquestra Maravella celebra 75 anys de música i caliu al seu poble
- Els arquitectes gironins que fan negoci escanejant edificis amb làser
- Queda desert el lloc de director de la presó de Figueres després de la renúncia arran dels tres suïcidis d’interns
- Necrològiques del 22 de juny