El Ministeri desencalla la plataforma d'assaig eòlica al golf de Roses
L'administració central ha efectuat una declaració d'impacte favorable al Plemcat, que era el pas previ per tirar-lo endavant
El Ministeri per a la Transició Ecològica ha desencallat la plataforma d'assaig eòlica marina Plemcat que promou la Generalitat al golf de Roses. Segons informa La Vanguardia, l'administració central ha efectuat una declaració d'impacte ambiental favorable al projecte aquest dilluns.
L'aprovació arriba amb un cert retard sobre el calendari inicialment previst. L'emplaçament triat per a la construcció del Plemcat és una àrea de 7,8 km² situada a uns 26 km de la costa enfront del golf de Roses. La plataforma consta de tres molins de vent flotants de tipologies diferents que han de servir de punta de llança de la tecnologia eòlica flotant.
El Ministeri per a la Transició Ecològica va treure a informació pública el projecte fa dos anys i la declaració d'impacte ambiental era el pas previ perquè pogués tirar endavant. El Plemcat es concep com un espai de proves i l’avantsala per instal·lar parcs eòlics marins comercials a la Leba 1, l'única zona de Catalunya prevista als Plans d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM) on podran fer-se aquestes infraestructures.
Degut a la polèmica que va aixecar la possible instal·lació de grans parcs eòlics, la Generalitat va anunciar el 2023 una plataforma d'assaig, promoguda a través de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya amb l'objectiu de provar la tecnologia. Sota el nom de Plemcat, el projecte compta amb una inversió de 80 milions d'euros, 30 milions provinents de l'Estat i els 50 restants per part de la Generalitat.
Mentrestant, els detractors han alertat dels perills d'un projecte d'aquesta embergadura per a la biodiversitat de la zona i perquè es converteixi en "la porta d'entrada a un gran macropolígon". Des de la plataforma 'No al Plemcat' i 'Stop Macro Parc Eòlic Marí' han avisat que si rebia llum verda ho portarien als jutjats.
Els detalls del projecte
La plataforma ocuparà un espai de 7,8 km² on s'ubicaran tres prototips de 15MW cadascun, una boia de connexió flotant i una línia d'evacuació de l'alta tensió soterrada de 66 kV. Els molins tindran una alçada màxima de 261 metres. La línia d'evacuació tindrà 25,8 km que discorreran sota l'aigua i 16,2 que ho faran per terra, a més d'una subestació elèctrica elevadora al terme de Vilaür. La infraestructura afectarà els termes de Sant Pere Pescador, l'Escala, l'Armentera, Ventalló i Sant Mori.
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