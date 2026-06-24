Un banyista de 84 anys acaba a l'hospital després de gairebé ofegar-se en una platja de Roses
El SEM el trasllada ferit de poca gravetat a l'hospital de Figueres
Un banyista de 84 anys va acabar a l’hospital aquest dimarts a la tarda després de gairebé ofegar-se a la platja del Rastrell de Roses, en plena tarda de la revetlla de Sant Joan.
El succés es va produir cap a dos quarts de set del vespre. Segons confirma Protecció Civil, l’home va tenir problemes i s’estava ofegant a l’aigua i va poder ser tret fins a la sorra, on va rebre les primeres atencions. Aquella hora ja no hi havia servei de socorrisme en aquest punt del litoral rosinc.
Fins al lloc s’hi van desplaçar els serveis d’emergències (Policia Local de Roses i el SEM). Els sanitaris va traslladar el banyista, ferit de poca gravetat, a l’hospital comarcal de Figueres.
Desaparició
L’incident no va tenir un desenllaç fatal. Arriba, però, en un estiu en què la costa de Roses ja ha estat notícia per la desaparició d’Adam, el jove de 16 anys a qui es busca des del dimecres 10 de juny després d’una sortida guiada amb moto d’aigua.
El cas continua sota investigació de la Guàrdia Civil i la recerca sobre el terreny es manté ara en fase passiva, tot i que els GEAS han fet algunes passades a la zona, a l’espera de nous indicis que permetin reprendre el dispositiu. La desaparició es va produir després que el grup hagués de tornar cap a Santa Margarida arran d’un problema durant l’activitat i es comprovés que el noi no havia arribat al punt previst. La moto d’aigua que portava va aparèixer l’endemà bolcada a la platja de Pals, quilòmetres al sud del punt de la desaparició.
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