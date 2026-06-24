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Un intern agredeix a cops un metge a la presó de Puig de les Basses

UGT Presons denuncia l’agressió i vincula l’augment de la conflictivitat amb un centre penitenciari que ja se situa al voltant dels 970 interns

La presó del Puig de les Basses, en una imatge d'arxiu.

La presó del Puig de les Basses, en una imatge d'arxiu. / DdG

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Eva Batlle

Eva Batlle

Figueres

Un metge del Centre Penitenciari Puig de les Basses, a Figueres, ha patit una agressió per part d’un intern de la presó, segons ha denunciat UGT Presons. Els fets van passar aquest dimarts 23 de juny, pocs dies després que el mateix sindicat fes pública una altra agressió a un treballador d’interior del centre.

Segons la informació traslladada pel sindicat, el professional va sortir de la consulta perseguit per un intern dins del mòdul 6, que el va fer caure a terra i el va agredir amb cops de puny i puntades de peu. La intervenció d’altres treballadors del centre va permetre que l’atac no anés a més. El metge va ser atès inicialment pels serveis mèdics de la presó i posteriorment va ser derivat a la mútua, indiquen fonts sanitàries.

Aquesta nova agressió arriba menys d’una setmana després que UGT Presons denunciés un altre atac a Puig de les Basses, en aquell cas contra un treballador d’interior. L’intern el va agredir dins del despatx dels funcionaris amb cops i puntades de peu, i el professional va acabar amb contusions i va necessitar atenció mèdica.

UGT Presons qualifica els fets de «gravíssims» i assegura que evidencien el «risc real» que assumeix la plantilla penitenciària. El sindicat remarca que es tracta d’una nova agressió a Puig de les Basses en menys d’una setmana i adverteix que la conflictivitat dins del centre continua creixent.

Intern violent

Fonts sindicals sostenen que l’intern té un perfil de violència contra institucions, amb diverses actuacions contra àmbits policials, judicials o penitenciaris. Les mateixes fonts indiquen que en algun moment també hauria estat derivat a salut mental i que ha passat més d’una vegada pel departament especial, l’espai destinat a interns que han protagonitzat conductes regimentals violentes o faltes molt greus.

Més interns

El sindicat vincula aquesta situació amb la pressió que suporta la plantilla i amb l’augment de la població reclusa al centre. Segons UGT Presons, Puig de les Basses ha passat de no arribar als 700 interns fa uns anys a situar-se al voltant dels 970. Aquest increment, defensa el sindicat, ha elevat la tensió als mòduls i als patis sense que s’hagin reforçat prou els efectius ni els recursos.

UGT també assegura que aquest passat cap de setmana ha estat «un dels pitjors en molt de temps» al centre penitenciari, amb 10 aïllaments provisionals per conductes regimentals. Per això, reclama més personal i mesures «urgents i efectives» per garantir la seguretat de tota la plantilla.

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El sindicat insisteix en un comunicat també en la necessitat d’abordar el tractament dels interns amb perfils psiquiàtrics i denuncia que aquesta és una qüestió ajornada des de fa massa temps. «No es pot continuar exigint als professionals que assumeixin més risc, més tensió i més càrrega laboral sense reforços ni solucions estructurals», sosté UGT Presons, que reclama respostes immediates a l’Administració.

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