Rescaten un home que s'ofegava en una platja del Port de la Selva
L’home, de més de 70 anys, va ser evacuat conscient després que l'aconseguissin remuntar i es troba ingressat al Trueta
Tres persones van rescatar aquest dimarts al vespre un home de més de 70 anys que s’estava ofegant a la platja del Port de la Vall, al Port de la Selva, durant la jornada de la revetlla de Sant Joan. L’home va ser evacuat conscient a l’hospital Josep Trueta de Girona després de rebre les primeres atencions a la mateixa platja.
Els fets van passar cap a dos quarts de nou del vespre després que Guàrdia Municipal del Port de la Selva rebés l'avís i es van mobilitzar juntament amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil del Port de la Selva fins a la zona i van activar els recursos necessaris.
Quan els primers efectius van arribar a la platja, tres persones ja havien tret l’home de l’aigua. El banyista, que estava amb la seva parella, va ser col·locat damunt d’una taula de pàdel surf mentre se li feien les primeres maniobres d’assistència. Entre les persones que van intervenir hi havia una doctora i un bomber que eren a la zona.
Fins al lloc s’hi van desplaçar efectius de la Guàrdia Municipal del Port de la Selva, de Protecció Civil i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques. L’home es va anar recuperant amb l’actuació conjunta de les persones que l’havien auxiliat i dels serveis d’emergències. Tot i que es va preparar el desfibril·lador, finalment no va ser necessari fer cap descàrrega.
El SEM va traslladar el banyista conscient a l’hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts municipals, l’home es trobava estable al centre hospitalari, indiquen fonts de Protecció Civil del Port de la Selva.
El dispositiu també va obligar a desallotjar la platja de manera preventiva, ja que inicialment es preveia l’arribada d’un helicòpter medicalitzat del SEM. Fins al lloc també s’hi va desplaçar el regidor de Seguretat del municipi, que va col·laborar en la gestió de l’emergència.
Aquest cas es va produir poques hores després d’un altre ensurt a Roses, on un banyista de 84 anys va acabar a l’hospital després de gairebé ofegar-se a la platja del Rastrell, també durant la jornada de la revetlla de Sant Joan. En aquell cas, l’home va tenir problemes dins l’aigua, va poder ser tret fins a la sorra i va ser traslladat pel SEM a l’hospital comarcal de Figueres, ferit de poca gravetat.
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