Aliança Catalana constitueix el nou comitè local de Castelló d’Empúries i Empuriabrava
Alicia Fuentes assumirà la presidència de l’executiva, que també estarà integrada per Mònica Gascón, Josep Maria Estarriol, Jordi Caimons i Enric Comas
Aliança Catalana ha constituït aquest diumenge el nou Comitè Executiu Local de Castelló d’Empúries i Empuriabrava. La formació ha celebrat el congrés local per escollir la nova direcció municipal, en el marc del seu desplegament territorial arreu del país.
Segons ha informat el partit, l’acte va ser conduït per diversos membres de l’executiva comarcal i es va desenvolupar d’acord amb els estatuts i el reglament intern de la formació. La candidatura encapçalada per Alicia Fuentes va rebre el suport unànime de la militància, amb la totalitat dels vots emesos.
El nou comitè executiu estarà presidit per Fuentes i tindrà Mònica Gascón com a secretària i Josep Maria Estarriol com a tresorer. Jordi Caimons i Enric Comas en seran vocals, mentre que Jennifer Gallego assumirà la responsabilitat de comunicació de l’executiva local.
Alicia Fuentes és jurista formada en Dret i té un màster en Dret i Administració Pública. Segons la formació, compta amb una trajectòria vinculada a l’administració pública. Durant la seva intervenció, va agrair la confiança rebuda i va reivindicar la importància del compromís col·lectiu per afrontar els reptes del municipi.
La nova presidenta local va defensar que l’acció política d’Aliança Catalana a Castelló d’Empúries i Empuriabrava se centrarà en la defensa de l’ordre i la seguretat, la gestió dels recursos públics i el creixement econòmic. També va subratllar la necessitat d’actuar amb determinació davant els principals desafiaments del municipi.
A Roses el partit també ha constituït un equip. La nova Executiva Local queda formada per Serra com a president, Christina Guerrero com a secretari; Raquel Juan Medina com a tresorera; Francesc Lloveras com a vocal; i Enric Roma també com a vocal.
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