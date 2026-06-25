La CUP registra una instància a l'Ajuntament de Sant Pere Pescador perquè tanqui l'activitat del Fluvià Nàutic
També exigeixen que s'obri el camí públic per accedir a la gola i que l'Estat adquireixi el terreny privat
La CUP i l'entitat ecologista en Defensa de la Gola del Fluvià han registrat una instància a l'Ajuntament de Sant Pere Pescador (Alt Empordà) per demanar al consistori que tanqui l'activitat "il·legal" del Fluvià Nàutic i obri la barrera que l'empresa té en un camí públic per accedir a aquest espai natural. La instància recorda que hi ha dues propostes de resolució impulsades per la CUP al Parlament que insten a tancar "les activitats il·legals" a la Gola del Fluvià i a retirar la barrera perquè "impedeix el pas a la ciutadania a un camí públic". També reclamen al Ministeri per a la Transició Ecològica que compri la part privada de terreny que pertany al propietari de l'empresa i que l'espai passi a ser completament públic.
Des de l'entitat ecologista asseguren que l'Ajuntament "pot fer molt més" del que fa actualment i lamenten que la resposta per part de l'alcalde "sigui sempre que el tema està judicialitzat". En aquest sentit, la portaveu del Grup de Defensa de la Gola del Fluvià, Catalina Victory, assenyala que l'Ajuntament "no compleix" i remarca que no executar el que li mana el Parlament "suposa un deixament de funcions" per part del consistori. "Quan un particular està obligat a complir una obligació, si no ho vol fer, l'Ajuntament ho ha d'executar", assenyala Victory.
Per això, des de l'entitat assenyalen que l'actitud de l'Ajuntament que "parla de judicialització i responsabilitat de l'Estat, no s'atenen a la realitat". En aquest sentit, el diputat per la CUP a Girona, Dani Cornellà, exigeix que el consistori tanqui l'activitat i aixequi la barrera per accedir al camí i, per altra banda, reclama que el Ministeri per la Transició Ecològica compri la part privada d'aquest espai i la renaturalitzi perquè passi a ser d'ús públic per a la ciutadania.
Concentració als jutjats
La instància també ha servit per fer una crida per tal de mostrar el suport a dos regidors de la CUP i a un treballador del patit que estan investigats per un jutjat de Figueres per participar en una manifestació en contra de l'activitat que s'està fent a la Gola del Fluvià. El dimecres 1 de juliol s'ha cridat a declarar a diverses persones amb relació a aquest cas a les 10 del matí.
L'acció de protesta va tenir lloc el 20 de juliol de 2024. Darrere una pancarta amb el lema 'Visca la terra', diversos membres de la CUP es van concentrar davant les instal·lacions per reclamar al Govern que aturés les activitats "il·legals" a la Gola del Fluvià.
Criticaven que, d'ençà del 2021, el propietari dels terrenys porta a terme activitats sense permís a la zona (aparcament de vehicles i autocaravanes o lloguer d'amarradors) i que ha bloquejat amb barreres el camí del Joncar, que porta a la desembocadura. Durant l'acció reivindicativa, van obrir el pas d'aquest camí públic i també es van fer pintades. Arran de l'acció de protesta, el propietari dels terrenys va presentar una denúncia.
En l'última protesta que es va fer el 4 d'abril passat, l'alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, admetia que la situació era "complexa" i recordava que el consistori ha obert expedients sancionadors i fins i tot ha arribat a precintar les instal·lacions. Tot i això, reconeixia que el propietari havia incomplert aquestes mesures i que el cas es troba actualment judicialitzat.
Per la seva banda, el propietari del terreny, Víctor Latorre, rebutjava les acusacions i assegura que es basen en "pressupostos falsos". En aquest sentit, nega que existeixi cap camí públic a la zona i defensa que es tracta d'una propietat "100% privada". Segons Latorre, l'espai funciona únicament com a aparcament vinculat al port i insisteix que "no hi ha cap càmping ni serveis associats".
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