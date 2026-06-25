Enxampen al Pertús un tràiler amb 312 quilos de resina cànnabis: el conductor havia de cobrar 8.000 euros
Els duaners van localitzar la droga en diversos cabassos a la cabina del vehicle, matriculat a Espanya i carregat amb rajoles
Els agents de la Brigada de Vigilància Interior de Duanes del Pertús han interceptat un tràiler matriculat a Espanya que transportava 312 quilos de resina de cànnabis. El vehicle circulava per l’autopista A9 en sentit Espanya-França i duia un carregament de rajoles.
Els fets es van produir el 15 de juny, quan els agents de duanes francesos van aturar el vehicle articulat. Durant l’escorcoll de la cabina, van localitzar diversos cabassos amb blocs de pol·len de cànnabis.
Segons han informat les autoritats duaneres franceses, el conductor va reconèixer els fets i va declarar que havia de rebre 8.000 euros per fer aquest transport d’estupefaents. El pesatge de la mercaderia intervinguda va confirmar que hi havia un total de 312 quilos de cànnabis.
Presó i multa de 3,2 milions
Després de la intervenció, el conductor va quedar immediatament en detenció duanera i va ser traslladat a les dependències de la unitat. Seguint les instruccions de la fiscalia, posteriorment va ser lliurat a l’antena de l’OFAST de Perpinyà, l’oficina francesa especialitzada en la lluita contra el tràfic d’estupefaents.
El detingut va ser jutjat en compareixença immediata davant el Tribunal Judicial de Perpinyà el 18 de juny. L’acusat va ser declarat culpable i condemnat a tres anys de presó, amb manteniment en detenció, a més de la prohibició definitiva d’entrar al territori francès.
La sentència també li imposa una multa duanera de 3.120.000 euros. Segons el comunicat policial, aquesta intervenció reforça el paper dels serveis duaners en la lluita contra els tràfics il·lícits i en la seguretat dels ciutadans.
Subscriu-te per seguir llegint
- El camioner mort en accident a l'AP-7 a Riudellots era un veí de Celrà de 42 anys
- L'alcalde d'Arbúcies rebrà la British Empire Medal del rei Carles III per mantenir la memòria de l'accident aeri del Montseny
- En record d’Angelina Roca, una cuinera excepcional
- Mestral obre al Pedró de Palamós amb una proposta de cuina senzilla i fresca
- El Girona ha deixat de ser atractiu
- Mor als 106 anys Maria Canaleta, la veïna de Riells i Viabrea que va 'ressuscitar' la ratafia de la seva àvia
- Necrològiques del 24 de juny
- L'avís per onada de calor suma el Gironès i el Pla de l’Estany