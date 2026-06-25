Educació
Famílies de l'Institut El Pedró de l'Escala reclamen que els recursos d'atenció psicopedagògica arribin al Batxillerat
Alerten de la manca de professionals per atendre l’alumnat i demanen reforçar l’atenció davant unes necessitats educatives i emocionals creixents als centres "per una educació inclusiva i de qualitat"
Sònia Fuentes
Les famílies de l’Institut El Pedró de l'Escala han adreçat una petició als Serveis Territorials del Departament d’Educació per reclamar l’ampliació dels recursos d’atenció psicopedagògica al centre i la incorporació d’aquest servei també a l’etapa de Batxillerat. L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) alerta que la figura de la psicopedagoga és "essencial per garantir una educació inclusiva i de qualitat", ja que acompanya l’alumnat en l’àmbit acadèmic, emocional i personal, especialment durant l’adolescència.
Dues professionals per a 600 alumnes
Segons les famílies, la situació actual és insuficient: dues professionals han d’atendre més de 600 alumnes d’ESO, fet que dificulta una atenció personalitzada i preventiva. També denuncien que aquest suport desapareix en arribar al Batxillerat, una etapa en què molts joves continuen necessitant orientació acadèmica i acompanyament emocional per afrontar decisions sobre el seu futur.
En el mateix sentit, l’equip de pedagogues del centre asseguren que el paper d’aquesta figura és clau en el desplegament del Decret d’Escola Inclusiva, que estableix que l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge ha de formar part de les aules ordinàries. Segons detalla, això implica no només atendre l’alumnat, sinó també assessorar el professorat, coordinar-se amb EAP, serveis socials i altres agents educatius, i donar suport a la inclusió dins dels centres. Alerten que aquest model no s’ha acompanyat dels recursos necessaris: "Aquest decret no ve dotat d’una partida econòmica i, per tant, les persones orientadores passen a tenir un paper fonamental. Estem infradotades a tots els centres". També subratlla que la feina només és possible gràcies al treball conjunt de tutors, equips docents i direccions, però adverteix que la manca de recursos dificulta l’aplicació real de l’educació inclusiva: "És una cosa que hem de fer entre tots i totes però anem perdent recursos als centres educatius".
Des de la direcció de l’Institut El Pedró es comparteix la preocupació i es reconeix que els recursos són insuficients. El centre assenyala que aquesta és una demanda recurrent en molts instituts i que els suports específics sovint desapareixen al Batxillerat, tot i que les necessitats de l’alumnat continuen. En relació amb aquesta situació, el secretari territorial a Girona d’ASPEPC·SPS, Josep Maria Gayolà, ha explicat que el sindicat comparteix la preocupació general per la manca de recursos als centres, una realitat que, segons afirma, és habitual en molts instituts. Afegeix que aquestes situacions es treballen en l’àmbit de negociació amb el Departament i que el sindicat ha traslladat la petició a la seva estructura interna. També defensa la necessitat de reforçar el sistema educatiu amb professorat especialista i critica que el model actual s’ha desdibuixat en alguns aspectes.
Finalment, les famílies de l’Institut El Pedró insisteixen en la necessitat d’ampliar la plantilla d’orientació, revisar les ràtios i garantir la continuïtat del servei de psicopedagogia al Batxillerat. Consideren que el suport emocional i educatiu no hauria de dependre de l’etapa educativa, sinó de les necessitats reals dels joves.
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