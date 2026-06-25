Iaeden critica la decisió judicial que no jutjarà l'incident amb agents de paisà de la Guàrdia Civil en una manifestació
L'Audiència Provincial de Girona confirma l'arxivament de la causa per la protesta contra macroprojectes eòlics, desestimant l'últim recurs d'apel·lació presentat per Iaeden
L’Audiència Provincial de Girona ha confirmat, segons informa Iaeden, l’arxivament de la causa oberta arran dels fets ocorreguts el 6 de desembre de 2023 durant una manifestació a Sant Climent Sescebes contra macroprojectes eòlics industrials a l’Albera i el golf de Roses quan dos agents de paisà de la Guàrdia Civil va creuar-la. La resolució desestima el darrer recurs d’apel·lació presentat i valida la decisió del jutjat instructor de no celebrar judici oral.
La protesta, convocada per defensar el territori davant el que els organitzadors consideren una «especulació energètica», havia estat comunicada i autoritzada i, segons IAEDEN-Salvem l’Empordà, es desenvolupava amb normalitat sota la supervisió dels Mossos d’Esquadra. En aquell context, un vehicle ocupat per dos agents de la Guàrdia Civil de paisà va travessar la concentració.
L’entitat sosté que l’actuació va provocar la caiguda de diverses persones i lesions a una manifestant i a un agent dels Mossos d’Esquadra que era present durant la mobilització.
Arran d’aquells fets, les persones afectades i IAEDEN-Salvem l’Empordà es van personar a la causa per reclamar que s’investigués l’actuació i que s’assumissin responsabilitats. Dos anys i mig després, l’Audiència ha tancat definitivament la via penal.
L’entitat ecologista rebutja la resolució i la considera «profundament preocupant i injusta». IAEDEN-Salvem l’Empordà critica que la decisió judicial deixi sense resposta les persones afectades i denuncia que avala una interpretació dels fets segons la qual agents policials de paisà poden irrompre en una manifestació legalment convocada sense que l’actuació arribi a ser examinada en un judici oral.
Segons l’entitat, durant la instrucció hi havia elements que justificaven que els fets fossin jutjats, com testimonis presencials, persones lesionades, la personació d’un agent dels Mossos d’Esquadra com a perjudicat i contradiccions que, al seu parer, calia contrastar davant d’un tribunal. IAEDEN lamenta que l’Audiència hagi donat credibilitat a la versió dels agents investigats i hagi optat per confirmar l’arxivament.
IAEDEN-Salvem l’Empordà sosté que els fets del 6 de desembre de 2023 constitueixen un precedent greu per al dret a la protesta. L’entitat adverteix que, quan una actuació policial que acaba amb persones lesionades no arriba ni tan sols a judici, es debilita la confiança en la capacitat de les institucions per garantir els drets fonamentals i exigir responsabilitats als poders públics.
Tot i que l’arxivament posa fi al procediment judicial, l’entitat assegura que continuarà defensant el dret a la protesta, la llibertat d’organització i la mobilització social com a eines per protegir el territori. «No restarem passives davant les agressions impunes», afirma IAEDEN-Salvem l’Empordà.
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