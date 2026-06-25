Junts presenta Enric Sánchez com a cap de llista a Pont de Molins
El partit aposta per la renovació de la candidatura municipal
Junts per Catalunya ha presentat Enric Sánchez com el seu alcaldable per Pont de Molins de cara a les eleccions municipals de l'any vinent. El partit ha apostat per la renovació en la cadidatura municipal, des de la qual es vol impulsar "una nova mirada i una nova manera de gestionar l'Ajuntament".
“Som un equip de persones implicades i compromeses amb Pont de Molins, que tenim un denominador comú: la il·lusió i les ganes de treballar pel nostre municipi, per fer-lo millor, més participatiu, dinàmic i amb oportunitats per a tothom”, ha explicat el cap de llista.
Sánchez té 37 anys i fa vint anys que treballa al sector sanitari com a Tècnic en Emergències Sanitàries. Des de fa tretze anys forma part del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM). Actualment és president de l’Associació de Famílies de l’Escola del poble, des d'on assegura que ha pogut “conèixer millor la realitat del municipi” i implicar-se “activament” en la seva vida social. Des de Junts afirmen que sempre ha estat vinculat al teixit associatiu, al voluntariat i a la participació ciutadana.
L'alcaldable ha participat en diferents entitats sense ànim de lucre, com el Centre Recreatiu Empordanès de Vilatenim, i també del món cultural i tradicional de Catalunya, especialment a través del Pubillatge. A més, va impulsar i formar part d’una Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Bisbal d’Empordà i va formar part de Creu Roja durant vuit anys.
Sánchez també ha format part del Consell Municipal de Vilatenim i en les dues darreres eleccions municipals es va integrar en la candidatura de Junts per Figueres encapçalada per Jordi Masquef. “Tot plegat m’ha permès conèixer de prop el funcionament de les administracions locals i adquirir un valuós aprenentatge sobre la gestió municipal, la presa de decisions i la importància d’escoltar i treballar al costat de la ciutadania”, ha remarcat.
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