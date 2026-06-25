L'Agència Catalana de l’Aigua destina 1,3 milions a modernitzar la presa de Darnius Boadella per millorar l'abastament
El projecte, cofinançat pel FEDER, inclou la renovació de vàlvules i canonades per a una gestió més eficient de l'aigua
L’embassament de Darnius-Boadella serà objecte d’una actuació de millora amb una inversió prevista d’1,3 milions d’euros per part de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Els treballs estaran cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa FEDER de Catalunya 2021-2027, i se centraran en la renovació de sis vàlvules que capten l’aigua de l’embassament i la distribueixen a una dotzena de municipis de l’Alt Empordà.
Les obres afectaran les tres captacions que hi ha a la presa —la superior, la inferior i l’auxiliar— i han de permetre una gestió més acurada de l’aigua destinada a l’abastament urbà. La renovació de les vàlvules facilitarà un millor control del recurs que es distribueix des de l’embassament cap als municipis que en depenen.
A banda de la substitució d’aquestes sis vàlvules, el projecte també inclou altres actuacions complementàries. Entre aquestes, hi ha la renovació de dos trams de canonada, la instal·lació d’un cabalímetre en el punt de la canonada d’abastament on conflueixen les tres captacions i l’habilitació de la comunicació del cabal alliberat als quadres de comandament.
L’embassament de Darnius-Boadella destina l’aigua tant a les demandes de reg de la zona com a l’abastament urbà.
Entre els municipis beneficiats hi ha Cadaqués, Castelló d’Empúries, Figueres, Fortià, Llers, Riumors, Roses, Santa Llogaia d’Àlguema, Vilamalla, Vila-sacra i el Far d’Empordà.
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