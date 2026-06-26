El “kit de mama” finançat per Oncolliga Girona arriba a l'Hospital de Figueres
La iniciativa va començar com a prova pilot al Trueta amb l'objectiu de facilitar la recuperació de les dones operades de càncer de mama i i cuidar-ne el benestar físic i emocional des del primer moment
L’Hospital de Figueres oferirà a partir d’ara a les dones que s’han de sotmetre a una cirurgia de mama un kit que conté informació i productes útils per al postoperatori, finançat per la Fundació Oncolliga Girona i pensat per facilitar la recuperació i cuidar-ne el benestar físic i emocional des del primer moment.
La iniciativa del kit de mama va començar com una prova pilot a l’Hospital Trueta l’octubre del 2025 i en el primer semestre d’aquest any s’ha ampliat a l’Hospital de Palamós primer i ara a l’Hospital de Figueres, on cada any es realitzen un centenar d’intervencions de càncer de mama. L’Oncolliga reforça d’aquesta manera la seva tasca de suport a les persones afectades de càncer i les seves famílies, sumant esforços amb els equips sanitaris per a millorar la qualitat de vida durant tot el procés oncològic.
Els kits, que seran personalitzats per l’equip assistencial segons les necessitats de cada pacient, inclouran diferents elements informatius i de suport en un necesser.
El kit conté òvuls vaginals hidratants i emulsió cutània, una bossa de drenatge i una pròtesi provisional de cotó per a utilitzar dins del sostenidor. També hi ha el llibret informatiu sobre el programa Guapes&Valentes de la Fundació Oncolliga Girona, que inclou serveis com el banc de perruques, l’estètica oncològica o el drenatge limfàtic.
Amb aquesta iniciativa es vol millorar l’experiència de les pacients i fer més fàcil el procés de recuperació, oferint-los informació clara i eines pràctiques des del primer moment.
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