Denúncia
Alerten que un veí de Saus bloqueja dos camins d'ús públic: "Si hi hagués un foc, els bombers s'ho trobarien tallat"
Els accessos, situats en una finca privada, formen part del pla de prevenció d’incendis forestals i els veïns reclamen que es garanteixi el pas dels serveis d’emergència
Un grup de veïns de Saus, al municipi de Saus, Camallera i Llampaies, denuncia que dos camins que passen per una finca privada estan bloquejats des de fa anys, tot i que, segons exposen, són d’ús públic i formen part del pla de prevenció d’incendis forestals.
Segons ha explicat en Carles, un veí afectat, a la secció "El contenidor", d’El món a RAC1, els camins passen per la propietat d’un particular, però estan reconeguts com a camins de pas. "És privat, perquè passa per la seva terra, però és d’ús públic", afirma. També assegura que aquests accessos apareixen en el pla de prevenció d’incendis com a camins de pas per als serveis d’emergència.
La situació preocupa especialment els veïns pel risc d’incendi. Segons en Carles, hi ha una zona boscosa important a la qual s’arriba per aquests camins i, en cas de foc, els equips d’emergència podrien trobar-se l’accés tallat. "S’ho trobarien tallat, els bombers", adverteix durant l’entrevista.
Camins bloquejats amb terra i maquinària
El veí explica que els camins queden tallats des de fa "un parell o tres d’anys" i que l’associació de veïns fa "entre 3 o 4 anys" que intenta que es resolgui la situació. Segons el seu relat, el propietari del terreny impedeix el pas amb moviments de terra i altres elements que fan impossible transitar-hi.
"Hi ha un pas barrat, amb terra, amb porqueria, diguéssim, també, i un sot que fa impossible transitar-hi"
"Hi ha un pas barrat, amb terra, amb porqueria, diguéssim, també, i un sot que fa impossible transitar-hi", descriu. Després matisa que no es refereix a escombraries, sinó a terra acumulada amb maquinària per impedir el pas. També assegura que abans els vehicles hi podien circular amb normalitat.
Informes i una sentència ferma
Durant l’entrevista, en Carles afirma que hi ha informes dels Agents Rurals que indiquen que els camins s’han d’obrir i que aquesta documentació s’ha presentat a l’Ajuntament. També assegura que existeix una sentència ferma arran d’una denúncia particular prèvia que reconeix que els camins passen per una propietat privada, però són d’ús públic.
"Hi ha una sentència ferma que confirma que els camins són de pas"
Segons el veí, aquesta sentència confirma que els camins són de pas i, per tant, defensa que s’haurien de reobrir. "Hi ha una sentència ferma sobre això", diu.
"L’Ajuntament no actua"
Els veïns assenyalen l’Ajuntament com l’administració que hauria d’actuar per resoldre el conflicte. En Carles explica que han traslladat el problema al consistori en reunions i instàncies, però lamenta que la situació continuï igual. "L’Ajuntament no actua", afirma.
El veí també apunta que el problema no és només amb el propietari, sinó sobretot amb l’Ajuntament, perquè considera que és qui hauria d’obligar a reobrir els camins. Segons diu, fa anys que demanen una solució per garantir l’accés en cas d’incendi i també per netejar la franja perimetral de la zona final del poble.
El veí apunta a una possible connivència entre el propietari i persones amb influència al consistori: "Sembla que va per aquí la cosa"
En l’entrevista, en Carles va més enllà i suggereix que podria existir algun tipus de connivència entre el propietari i persones amb influència dins del consistori. Tot i això, ell mateix admet que no disposa de tota la informació i ho planteja com una sospita. "Sembla que la cosa va per aquí", afirma.
No es descarta una denúncia
Els veïns no descarten emprendre noves accions si la situació no es resol. En Carles explica que, com a associació de veïns, es podrien plantejar una denúncia contra l’Ajuntament si no hi ha cap canvi.
El cas arriba en un context de preocupació pel risc d’incendis forestals i amb els veïns reclamant que es garanteixi l’accés als camins inclosos en el pla de prevenció.
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Via: Empordà
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