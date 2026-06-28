Eleccions municipals 2027
Aliança Catalana expulsa Arnau Liesa, candidat a les municipals a Figueres
El partit l'aparta per "una situació personal incompatible amb els principis fundacionals que inspiren el projecte"
Aliança Catalana ha expulsat del partit qui havia de ser el seu candidat a Figueres, Arnau Liesa. Aliança ha expressat en un comunicat que el seu Comitè de Govern l'aparta per “una situació personal que no va ser posada en coneixement del partit i que és incompatible amb els principis fundacionals que inspiren el projecte”.
El partit afegeix que, en comunicar la decisió a Liesa, aquest s'ha desvinculat voluntàriament de l'entitat. L'executiva d'Aliança Catalana, que s'ha reunit aquest diumenge al matí a Ripoll, també avança que ara buscarà “una candidatura sòlida i honesta” com a alternativa a Arnau Liesa.
Liesa, nascut a Vilanova i la Geltrú i resident a Figueres, havia estat anunciat com a candidat d'Aliança feia poc més de dos mesos i aquesta mateixa setmana s'havia anunciat la seva incorporació al CF Peralada, com a coordinador de futbol base.
Subscriu-te per seguir llegint
Via: Empordà
- Enganxada entre Lluc Salellas i Sílvia Orriols: 'Lliçons d'independentisme teves, ni una
- Els macarrons inimitables de la iaia que omplen l'Hostal dels Ossos d'Olot
- Una dona de 80 anys, a l'UCI del Trueta després de ser rescatada en estat crític de la Platja Gran de Palamós
- Dos municipis gironins, als extrems del mapa socioeconòmic de Catalunya
- Les cinc carreres amb nota de tall de 5 i alta ocupació
- Accident a l’AP-7 a Sant Julià de Ramis amb un cotxe bolcat i més d’un quilòmetre de cua
- Anquetil, el campió que va tenir fills amb la fillastra i la jove
- Els taxistes de Lloret de Mar s'esperaran fins que les dones arribin 'segures' a casa al final dels trajectes