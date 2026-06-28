Aliança Catalana expulsa el seu candidat a Figueres, Arnau Liesa, per la seva relació amb una exalumna menor d'edat
La formació li va retirar la confiança en considerar que havia ocultat una situació “incompatible” amb els seus principis, mentre que Liesa assegura que va deixar la docència abans d’iniciar la relació i que “tornaria a prendre exactament la mateixa decisió”
El Comitè de Govern d’Aliança Catalana ha acordat per unanimitat retirar la confiança a Arnau Liesa com a candidat de la formació a l’alcaldia de Figueres i iniciar un procediment disciplinari intern amb l’objectiu de procedir a la seva expulsió.
Segons ha informat el partit en un comunicat, la decisió s’ha pres després de conèixer “una situació personal” del candidat que no havia estat comunicada prèviament a l’organització i que, segons el parer de la direcció, “és incompatible amb els principis fundacionals que inspiren el nostre projecte”. Després de comunicar-li la decisió, Liesa ha optat per desvincular-se voluntàriament del partit, una decisió que la formació assegura agrair.
Tot i això, Aliança Catalana afirma que continuarà treballant per oferir als veïns de Figueres “una candidatura sòlida, honesta i fidel als valors que ens guien”.
L’explicació d’Arnau Liesa
Hores després, Arnau Liesa ha fet pública una carta en què ha explicat els motius que han desencadenat la crisi. Hi relata que, mentre exercia com a professor, va conèixer una alumna de més de 16 anys amb qui, amb el pas del temps, va iniciar una relació sentimental. Segons explica, abans de començar aquesta relació va decidir renunciar voluntàriament al seu lloc com a docent “perquè entenia que era l’única manera d’actuar amb coherència, responsabilitat i respecte cap a totes les parts”.
Liesa assegura que mantenen una relació des de finals de gener i la defineix com “una història d’amor” que ha estat coneguda en el seu entorn personal. “Una història que assumim amb naturalitat i que, malgrat tot el que ha comportat, tornaria a escollir sense dubtar-ho, perquè és la història d’amor de la meva vida”, afirma en l’escrit.
El ja exdirigent d’Aliança Catalana reconeix, no obstant això, haver comès “un error” en no informar el partit d’aquesta circumstància. “No vaig valorar prou que aquesta situació podia acabar afectant la seva imatge pública i generar un perjudici a una organització que està molt per sobre de qualsevol projecte personal”, assenyala.
Per aquest motiu, assegura assumir “plenament” la seva responsabilitat i presentar la dimissió com a candidat a l’alcaldia de Figueres i de tots els càrrecs orgànics que ocupava al partit. “Ho faig amb tristesa, però també amb la convicció que és la decisió correcta per evitar qualsevol perjudici al partit i a les persones que hi treballen cada dia”, afegeix.
A la part final de la seva carta, Liesa agraeix la confiança rebuda per part de companys i militants i assegura que continuarà defensant “els mateixos ideals” des de fora de qualsevol responsabilitat orgànica. Així mateix, conclou reafirmant-se en la seva decisió personal: “Si hagués de tornar a triar entre aquesta història d’amor i qualsevol altra circumstància de la meva vida, tornaria a prendre exactament la mateixa decisió”.
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