Un mosso fora de servei rescata i reanima una dona a punt d’ofegar-se a l’Escala
L’agent, que havia estat socorrista, va treure la víctima de l’aigua i li va practicar maniobres de reanimació fins que va recuperar la consciència
Un mosso fora de servei va rescatar i reanimar una dona de setanta-sis anys que havia quedat estesa a l’aigua.
Els fets van tenir lloc el passat dilluns 15 de juny, a un quart de sis de la tarda, quan un agent fora de servei es trobava a la platja de les Barques amb la seva família i va sentir molta gent que cridava i demanava ajuda.
Quan va mirar cap a l’aigua, hi va veure una dona surant bocaterrosa i inconscient, a uns vint metres de la sorra. Amb l’ajuda d’una ciutadana, la va treure de l’aigua i li va començar a fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar.
L’agent, que havia estat socorrista, va comprovar que no respirava i li va fer tres compressions fortes al pit. La dona va començar a treure escuma per la boca, va obrir els ulls i l’agent la va posar en posició lateral de seguretat a l’espera de l’arribada del Sistema d’Emergències Mèdiques, que la va traslladar a l’Hospital de Figueres per ser atesa.
La dona, de setanta-sis anys, es va recuperar favorablement després d’estar ingressada uns dies.
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